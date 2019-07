Cristian Zuárez denunciará a Laura Bozzo y asegura que no la “extorsionó” [VIDEO]

Laura Bozzo estuvo por tercera vez en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad” y reveló que su expareja, Cristian Zuárez, le agredió físicamente y que la habría “extorsionado” con un millón de dólares para que no hablara sobre su pasada relación amorosa.

“Estaba en el departamento que tenía en Barranco. Estábamos en el walk-in clóset, empezamos a discutir, me empujó y caí contra el marco de la caja fuerte donde tenía mis joyas. Se me abrió la ceja y sangré. Me pusieron 10 puntos”, narró la presentadora de Televisa.

También reconoció que fue infiel al argentino para vengarse de su traición y contó que lo hizo de tal manera que el cantante se percatara de su engaño con otro hombre. La “abogada de los pobres” reveló que eligió a uno de los amigos de su hermano para llevar a cabo su venganza.

Luego que Laura Bozzo remeciera “El valor de la verdad”, Cristian Zuárez no se quedó callado y habló sobre la posibilidad de demandar a la presentadora.

“No descarto nada (acción legal), porque la verdad es una sola y yo la sé. No la extorsioné, solamente le reclamé mi parte de lo que me correspondía. No solo es su dinero, porque lo hicimos juntos”, manifestó el argentino.

Del mismo modo, negó que haya tenido la intención de agredirla físicamente a Laura Bozzo.

“Fue un accidente en el clóset, fue por una borrachera, no se podía mantener de pie. Ella me estaba agrediendo verbalmente y me agarró de los pelos porque me estaba yendo con mi maleta. Ella se asustó y se dio contra la punta del marco de la caja fuerte. Se cortó la ceja, empezó a sangrar y la llevé al médico”, argumentó.

“Ella habla de infidelidad, pero cuando conocí a Laura mi novia era Vanessa Jerí, y fue ella la que se interpuso en mi relación. Es más, me prohibió que la vuelva a mencionar”, reveló Cristian Zuárez.

En ese contexto, el supuesto productor de Televisa utilizó sus redes sociales para arremeter contra el presentador de “El valor de la verdad”, Beto Ortiz, a quien tildó de “pederasta”.

“Me enteré de que me quiso hacer daño un pedófilo llamado Beto Ortiz, alias 'pollo a la brasa”, se lee el texto.