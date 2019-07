Carlos Villagrán, “Kiko” revela el verdadero motivo de su pelea con Chespirito [VIDEO]

El actor Carlos Villagrán, de 75 años, viajó a Argentina días después de ser dado de alta tras una operación ambulatoria de ganglios en Texas, Estados Unidos. Estando en el país gaucho, el recordado 'Kiko’ se presentó en el programa “La Peña de Morfi” de la cadena Telefe, donde reveló cómo se produjo su distanciamiento con Roberto Gómez Bolaños, creador del 'Chavo del 8′.

La polémica por su alejamiento del programa –a pesar de los 10 años que venía trabajando en él- habría surgido por los celos que su personaje despertó al ser más popular que otros.

“El programa tenía un popularidad total y absoluta -recordó-. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadores. Pero el 70 por ciento de las preguntas eran para 'Kiko’ porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más ’Kiko’ en popularidad que el Chavo y me sacaron del programa”, relata Carlos Villagrán.

Asimismo, el actor reconoce que Ramón Valdez ‘Don Ramón’ se solidarizó con él y se retiró del ‘Chavo del 8’ provocando la cancelación del mismo.

‘Don Ramón’ apoyó a Carlos Villagrán en la primera temporada de ‘Federrico’ –también conocido como ¡Ah Que Kiko! - una comedia producida y transmitida por Radio Caracas Televisión de Venezuela en 1982.

Sin embargo, la producción del mismo fue accidentada debido a una reunión previa con Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, quien le habría puesto peros legales para que no utilice las características de 'Kiko’, algo que Carlos Villagrán no quería aceptar señalando que el personaje era suyo y sus señas particulares (sus mofletes, su llanto, expresiones como “cállate, cállate, que me desesperas” o “chusma, chusma”, y la vestimenta del personaje) habían sido idea de él y no de Roberto Gómez Bolaños.

“Lo que quería hacer era sepultarme artísticamente, ponerme el pie encima. Así que le dije que no. Cuando salí a la calle me di cuenta: me había quedado sin trabajo”.