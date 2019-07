Brad Pitt y su inesperada aparición en la sesión de fotos de Leonardo Dicaprio y Margot Robbie

Nadie esperaba su intervención que robó algunas sonrisas. El actor Brad Pitt hizo gala de su buen sentido del humor al protagonizar un insólito momento durante la sesión de fotos que realizaron Leonardo DiCaprio y Margot Robbie para promocionar la película “Once Upon a time in Hollywood”.

A solo un mes del estreno de la cinta dirigida por Quentin Tarantino, el elenco continua con las actividades destinadas a patrocinar el largometraje.

Leonardo DiCaprio y Margot Robbie participaron de una sesión de fotos juntos, sin imaginar que Brad Pitt irrumpiría de la forma menos esperada.

El exesposo de Angelina Jolie apareció dando saltos delante de las cámaras cuando estas captaban al protagonista de “El Renacido” y la actriz del elenco de “El escuadrón suicida”.

En las imágenes que se difundieron, se puede apreciar a Brad Pitt realizando piruetas frente a sus compañeros, quienes reaccionaron de la mejor manera riéndose de la travesura del reconocido actor de Hollywood.

¿De qué trata “Once upon a time in Hollywood”?

La película “Oncce upon a time”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, está ambientada en el Hollywood de 1969 y relata la historia de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble (Brad Pitt), quienes deben enfrentarse a los cambios que sufre la industria del cine, coincidiendo con la matanza de la familia Manson, siendo la actriz Sharon Tate (Margot Robbie) una de sus víctimas.

Quentin Tarantino revela detalles de “Once upon a time in Hollywood”?

“Durante mucho tiempo quise hacer una película sobre hacer películas, que es un subgénero interesante con cintas como ‘Singin’ in the Rain’ (1952) y ‘Hooper’ (1978). Quería que tuviera lugar en el Los Ángeles de mi juventud”, expresó Quentin Tarantino, el realizador del largometraje.

Brad Pitt elogia a Quentin Tarantino

El actor Brad Pitt resaltó la capacidad de Quentin Tarantino para recrear el ambiente de Los Ángeles de hace medio siglo con minuciosos detalles. “Tarantino es tan purista que no hay efectos digitales. Percibo que en su mente eso sería como hacer trampas”, expresó, a lo que el director respondió: “¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Cualquiera podría hacer eso!”.

¿Por qué Brad Pitt dejará la actuación?

Días antes del estreno de “Once Upon a Time in Hollywood”, el actor de 55 años adelantó –en una entrevista para la revista GQ Australia- que dejaría de actuar, porque su tiempo había pasado. “Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores, pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos", detalló el exesposo de Angelina Jolie.