Tilsa Lozano se enfrenta a Dorita Orbegoso tras polémicas declaraciones de la bailarina [VIDEO]

Un tenso momento fue el que se vivió en la última presentación de ‘Reinas del Show’ luego de que Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso se encontraran frente a frente en la pista de baile.

Esta vez, la expresentadora de televisión acudió al conocido programa como jurado, razón por la cual tuvo que evaluar la participación de Dorita Orbegoso, quien se encuentra como una de las concursantes del show.

Sin duda, una de las intervenciones más esperadas de la noche fue la de la exconejita Play Boy. Fiel a su estilo, 'Tili’ inició su intervención saludando de manera sarcástica a la conocida bailarina.

“Dorita, hola, ¿hola?”, le dijo Tilsa Lozano a Dorita sin recibir alguna respuesta por parte de ella, mas que sonrisas que intentaban disimular su incomodidad.

Tras este primer acercamiento, la también empresaria decidió calificar la performance de la bailarina, la cual destacó. Sin embargo, no pudo evitar pronunciarse sobre los errores que encontró en la pista de baile.

“Hay cosas que entiendo como mujer, sé que acabas de dar a luz (...) noté momentos de pequeña lentitud, siento que se basa a un temor, siento que todavía no estás al 100% físicamente por la herida que tienes, las estás cuidando y es natural que por más de que tú sepas que te pueda salir perfecto, tener ese miedo, ese temor a que te pase algo, a que se pueda abrir la herida”, refirió ‘Tili’ ante asombro de los presentes.

Tal fue la conformidad con el show de Dorita Orbegoso que Tilsa Lozano señaló que era el mejor baile que hasta el momento había visto: “Personalmente pienso que lo has hecho espectacular, estás en tu cancha, es lo tuyo, tu ritmo (...) A mi me encantó, hasta ahorita es lo que más me ha gustado”.

El momento decisivo y más tenso fue, sin duda, cuando la exconejita Play Boy tuvo que decidir si le iba a conceder el punto adicional a Dorita. “Voy a pensar si lo quito por lo que leí en los periódicos durante estos días o lo pongo por lo profesional que soy”, refirió Tilsa segundos antes de anunciar que decidía otorgarle el punto extra a la popular bailarina.

Dorita Orbegoso arremete contra Tilsa Lozano

Días antes de la presentación oficial de Tilsa Lozano en el programa de Gisela Valcárcel, Dorita Orbegoso expresó su opinión respecto al posible pase de la exconejita como jurado a ‘Reinas del Show’.

"¿En serio? (ríe). No lo puedo creer, pero S¿Tilsa qué va a calificar? Ella no puede calificar caderas. ¿Cómo haríamos con ‘tilín tilín’? Ella ya estuvo (como jurado) y no me ha dado el punto”, señaló irónicamente Orbegoso.