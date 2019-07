Santi Lesmes se burla de Tilsa Lozano, pero ella lo minimiza en vivo

Un día después de despedirse entre lágrimas de los televidentes del programa “En exclusiva”, Tilsa Lozano apareció muy sonriente en el programa de Gisela Valcárcel.

La expareja de Juan Manuel Vargas se sumó al jurado de “Reinas del show”, pero no se imaginó que Santi Lesmes la atacaría en su regreso a América Televisión.

Cuando Tilsa Lozano indicó que el español no quiso saludarla y que le volteó la cara, este se defendió. "Está claro que muy bien educado. Lo primero que quiero decir es darte la bienvenida, estás preciosa y tienes una figura envidiable. Estás increíble”, dijo al inicio de su intervención en “Reinas del show”.

Luego le mandó un dardo. “Me alegro que vuelvas a la TV después de tanto tiempo desaparecida", expresó Santi Lesmes a Tilsa Lozano, en alusión al programa que la ‘vengadora’ conducía en Panamericana Televisión.

Lo dicho por el español enmudeció a Tilsa Lozano, pero al final le devolvió el dardo. “Lo que pasa que por allí está un poco desactualizado. Ser el reemplazo de Carlos Cacho lo debe de haber afectado”, dijo la modelo ante las risas del público y hasta de Gisela Valcárcel. “Ser suplente nunca es fácil”, añadió la madre de la pequeña Valentina.

El comentario no le gustó a Santi Lesmes, quien aseguró que él no le iba a pasar anotaciones sobre las performances, tal y como supuestamente lo hacía Carlos Cacho. “Me imagino, porque Carlos no era egoísta. Carlos ayuda a brillar a la gente”, respondió Lozano.

Tilsa Lozano se quebró en su último día en “En exclusiva”

El viernes, Tilsa Lozano lloró al despedirse de su público de “En exclusiva” que la seguía por las pantallas de Panamericana Televisión.

Según la expareja de Miguel Hidalgo, ella tuvo un cuadro de estrés agudo, por lo que su médico le recomendó tomar las precauciones del caso.

Tilsa Lozano también explicó que le ha costado mucho tener que trasladarse por más de una hora diaria desde su vivienda ubicada en Punta Hermosa hacia el trabajo, dejando solos a su menores hijos.