Thaísa Leal envejece y sufre radical transformación en Instagram

La nutricionista brasileña Thaísa Leal ha logrado convertirse en una celebridad en las redes sociales luego de lanzar oficialmente su carrera como youtuber de estilo de vida saludable.

La expareja de Paolo Guerrero está viviendo la vida de los ‘influencers’, ya que fue convocada para visitar varios países de Latinoamérica. Durante su viaje, la brasileña aprovechó unos días para salir de vacaciones con sus amigas.

Thaísa Leal y sus compañeras de viaje se divirtieron cumpliendo retos en la playa y también haciendo acrobacias dentro de una piscina. Todo quedó registrado en su cuenta personal de Instagram, plataforma donde comparte sus actividades que realiza en el día.

En una de las publicaciones que mostró en las historias de Instagram se puede ver el resultado que obtuvo Thaísa Leal luego de usar una App para modificar su rostro.

Esta aplicación tiene un filtro que permite modificar parte de su cuerpo y muestra cómo se verá dentro de unos años. La expareja de Paolo Guerrero lucía con más de 70 años.

El resultado de la App la compartió en su cuenta personal de Instagram para que sus seguidores puedan opinar sobre su apariencia. Pese a la edad que aparentaba en la fotografía, su belleza natural no se vio alterada y eso quedó evidente en la publicación.

La nueva vida de Thaísa Leal lejos de Paolo Guerrero

Luego de poner fin a su romance con Paolo Guerrero, la nutricionista Thaísa Leal inició su proyecto en la red social YouTube.

Ella comparte recetas y consejos de vida saludable. En uno de sus videos más vistos en YouTube aparece junto a la conductora de televisión María Pía Copello, quien la contactó para colaborar en un especial de comida peruana.

¿Thaísa Leal y Alondra García Miró se encontraron en la Copa América 2019?

La nutricionista y la modelo peruana Alondra García Miró estuvieron en el Maracaná para disfrutar de la gran final de la Copa América 2019 donde se vivió el partido Brasil vs. Perú. Pese a que estuvieron en el mismo lugar, la ex y actual pareja de Paolo Guerrero no se encontraron.