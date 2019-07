Sheyla Rojas: cirujano Ben Talei fue acusado de violar intimidad de Belinda

La amistad que inició Sheyla Rojas con el famoso cirujano Ben Talei provocó una serie de críticas en las redes sociales. Algunos recién se informaban que él fue pareja de la cantante mexicana Belinda.

En las publicaciones que realizaba Sheyla Rojas desde Beverlly Hills algunos usuarios le contaron cuál fue la situación que vivió su nuevo amigo, Ben Talei, con la cantante Belinda.

PUEDES VER Sheyla Rojas al fin muestra el color natural de sus ojos

Según un informe que presentó el programa Al Rojo Vivo, el cirujano de las estrellas mantuvo una relación amorosa con la mexicana por un año y ocho meses.

Esta llegó a su fin luego de que el equipo de trabajo de Belinda lo acusara de exponer el romance a través de las redes sociales, ya que no era algo que la cantante quiso que se haga público.

El nuevo compañero de salidas de Sheyla Rojas se vio en el ojo de la tormenta al ser acusado de hackear las cuentas personales de su expareja, delito por el cuál pudo haber ido a prisión por 4 años, según las leyes.

La violación a la privacidad de Belinda fue solo el inicio del problema. El famoso cirujano Ben Talei comentó que a él no le importaba que su expareja no lo quiso oficializar, sino que le incomodó que no lo defienda de esas acusaciones.

Incluso, en la entrevistas que concedió al programa anteriormente citado, resaltó que no tenía ningún tipo de interés con hacerse conocido o mantener algún tipo de romance con celebridades.

¿Sheyla Rojas tiene nueva pareja?

El viaje de Sheyla Rojas a Estados Unidos y la amistad que inició con Ben Talei provocó que se despertaran varios rumores, siendo el más fuerte que ellos estarían iniciando un romance.

Para poner un alto a las especulaciones, la modelo peruana aseguró que se encuentra soltera. Recordemos que ella reapareció en la TV con un evidente aumento de senos, el cual tuvo que confirmar a través de Instagram.