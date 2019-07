Milett Figueroa: “Nadie me regaló nada, todo lo logré a punta de esfuerzo”

Milett Figueroa ha dejado de lado los programas reality para incursionar en la actuación. Y tal parece, le está yendo muy bien en esta nueva etapa de su carrera artística.

La actriz está feliz de ser parte del elenco de “Pantaleón y las visitadoras”, obra musical dirigida por Juan Carlos Fisher.

Las polémicas en torno a su vida personal son cosas del pasado. Ahora Milett Figueroa es la protagonista de ‘La brasilera’, papel que también interpretó Angie Cepeda en la película de 1999.

En entrevista para el diario El popular, la ex chica reality declaró respecto a su personaje: “La gente se queda sorprendida cuando termina la obra. ‘Se nota la felicidad que te embarga cuando entras a escena’, me dicen. Ni yo misma sabía que podía entrar a un registro vocal tan alto empezando una canción. Ha sido un reto bastante grande para mí.”

La actriz también aseguró que no fue fácil asumir ese gran reto: "No es fácil pararte en un teatro donde hay mil personas, tener esa presión y hacerlo a la perfección, además de disfrutar el momento."

Con respecto a sus detractores, Milett se refirió al respecto: “Siempre se va a agradecer la mirada de todos, uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero con mi trabajo y disciplina soy el ejemplo de “el que la sigue la consigue”. A mí me ha costado muchísimo, quizás el doble que a otras personas, porque me ha tocado demostrar que sí sirvo para esto.”

La ex chica reality también reiteró la confianza que tuvieron las empresas con quienes trabajó par apoder ganarse un lugar en el mundo artístico: " A mí nadie me ha regalado nada, todo lo logré a punta de esfuerzo y si estoy en la obra es porque me lo gané."

Finalmente, cuando se le mencionó a Guty Carrera, por haberla nombrado en “El valor de la verdad”, ella prefirió reservarse cualquier tipo de comentario. “Siempre van a hablar de mí”, expresó.