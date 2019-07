Magaly Medina y Milagros Leiva cara a cara tras dimes y diretes [VIDEO]

¡Arde troya! Paco Bazán estrenó el lunes 8 de julio su programa “Mi gente dice”, en la que participan grupos de amigos o familiares por diversos premios. Para la nueva semana, el presentador de televisión dio a conocer a sus nuevas invitadas.

A través de un video promocional que salió a la luz el viernes, ATV dio a conocer que Magaly Medina y Milagros Leiva se verán en vivo por primera vez, después de protagonizar una polémica televisiva, meses atrás.

La noticia se dio a conocer el viernes en el programa de Magaly Medina, cuando tenía a Paco Bazán como invitado.

Cuando la periodista creía que iba a mandar a un corte comercial en “Magaly TV La Firme”, se dio con la sorpresa de la promoción hecha por Paco Bazán.

“El lunes, a las seis y media de la tarde, arderá troya en ‘Mi gente dice’. Se enfrentarán dos mujeres de poder, líderes de opinión, a veces con posiciones encontradas. Duelo de titanes en Mi gente dice. Vienen Magaly Medina y Milagros Leiva a competir por una causa noble. ¡El lunes arde troya!”, se le escucha decir a Paco Bazán.

Tras el anuncio, Magaly Medina no tuvo reparos en decir lo que realmente piensa de Milagros Leiva. “Tú sabes que hay gente en este canal a la que yo mastico, pero no trago”, manifestó la ‘urraca’ al conductor de “Mi gente dice”.

“Yo soy sincera, después no me van a castigar, de repente me van a mandar un día a mi casa”, agregó entre risas Medina, en referencia al castigo que le impuso ATV por sus dimes y diretes con Milagros Leiva.

Es así que Paco Bazán logró lo inimaginable. Este lunes a las 6:30 p.m. las dos periodistas se enfrentarán en el espacio concurso de ATV. Magaly Medina también lo confirmó en un medio local.

Cuando fue consultada si estaba bien con Milagros Leiva, la polémica conductora expresó: “Sí, ahí estaré. Desde que tuvimos discrepancias públicas no tengo ganas de juntarme con ella, pero soy profesional y voy debido a que el canal me lo pide y porque Paco es una persona supersimpática. Si a él le va bien, a todos nos irá igual”, indicó.

La rivalidad entre ambas personalidades de ATV se hizo patente cuando en el noticiero de Milagros Leiva se dio a conocer la vista de Medina para hablar de su regreso a la televisión, pero dicho encuentro jamás pasó.

Desde ese momento, se especuló sobre una mala relación entre Magaly Medina y Milagros Leiva. Los rumores se confirmaron por los casos de Nicola Porcella y Melissa Loza.

Por ejemplo, la conductora del noticiero “ATV Noticias Edición Matinal” aseguró que la Milagros Leiva pidió que no se emita la entrevista que Nicola Porcella ofreció al programa de Pamela Vértiz, debido a que no le dieron la exclusiva a ella.

Magaly Medina le devolvió el dardo a Milagros, al decir que su colega fue a ‘llorar’ a los directivos de ATV cuando la ‘urraca’ contó en conferencia de prensa que el noticiero de Latina (con su presencia) siempre le ganó al de Leiva.