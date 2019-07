Laura Bozzo amenazó con cortar miembro viril de Cristian Suárez tras conocer infidelidad

Laura Bozzo se sentó en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad” y contó su verdad sobre la polémica relación que mantuvo por más de 16 años con Cristian Suárez.

La popular 'Abogada de los pobres' contestó las 21 preguntas y se llevó los 50 mil soles.

Beto Ortiz no perdonó y la primera interrogante fue relacionada a su exromance: “¿Cuando supiste que Cristian te era infiel, cogiste un cuchillo para cortarle el ‘pájaro’?”, le preguntó el periodista a Laura Bozzo, quien respondió con un rotundo “Sí”.

Sin embargo y para evitar la ola de críticas, la presentadora, radicada en México, aseguró que su verdadera intención solo era asustar al excantante argentino, pues en ese instante estaba muy furiosa.

“En ese momento yo no sabía nada. Él (Cristian Suárez) empezó a decir que todo era invento de sus hermanos. Me fui a la cocina, sentía rabia e impotencia. Lo que quería era asustarlo. Imagínate, el hombre corría por toda la casa y yo iba con el cuchillo por atrás”.

"Mi asistente, escuchó los gritos y me decía que me calme", agregó Laura Bozzo, quien mencionó que todo parecía una escena de película, ya que tenía en sus manos un cuchillo carnicero.

Asimismo, la conductora mencionó que Cristian Suárez siempre negó que la haya engañado con Adriana Amiel, su actual pareja.

"(Él decía) es una amiga, es mi socia. Cuando yo me estaba muriendo acá en coma, él estaba en Argentina con ella. Pero bueno, que Dios los bendiga. Él siempre lo negó. No quiero hablar mal (de Suárez), pero me engañó y me puso los cuernos (...) Yo creo que me ha engañado desde siempre y lo seguirá haciendo ", enfatizó.

Cuando Laura Bozzo se calmó; se fue de su casa para asimilar lo que estaba pasando y le dijo a Cristian Suárez: “Cuando yo regrese quiero que estén todas tus porquerías afuera”.

Cristian Suárez le pidió siete veces matrimonio a Laura Bozzo

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Laura Bozzo reafirmó que su expareja Cristian Suárez le pidió la mano más de cinco veces.

"Yo sabía en el fondo que esa relación no tenia futuro. Yo nunca pensé en la opción del matrimonio”,señaló.