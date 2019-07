J Balvin envía conmovedor mensaje al recordar sus inicios en la música

El cantante de reggaetón J Balvin sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al realizar una emotiva publicación al recordar los difíciles momentos que le tocó vivir cuando apenas empezaba su carrera en el mundo de la música.

Por medio de su cuenta oficial en la antes citada red social, el intérprete de hits como “Con altura”, “Mi gente” o “Loco contigo”, compartió una fotografía donde aparecía echado en una cama al interior de su avión privado y sosteniendo un peluche de perrito.

A pesar de lo banal que podría resultar la imagen, J Balvin conmovió a más de uno al exponer un mensaje en el que relató que recibió malos tratos por parte de personas relacionadas a la industria musical.

En su publicación en Instagram, el cantante dijo además que siempre estuvo seguro de que llegaría a cumplir su sueño de convertirse en una de las grandes estrellas de la música.

“Esta vista la tenía en mi mente desde que cantaba en Castilla en la 68, cuando dormimos detrás de la discoteca que nos contrató en Cúcuta, cuando recibí malos tratos de ciertas personas de la industria, cuando no me dejaban entrar a la discoteca porque no era del nivel del lugar, cuando lloraba porque no veía el camino en mi carrera, cuando sentía que no podía más, cuando veía las injusticias frente a mi padre y me sentía maniatado y frustrado por mi corta edad para ayudarlos, es decir siempre tuve ojos para ver claro mi sueño. No la vista del avión”, expresó en su post.

J Balvin revela talento oculto

El colombiano J Balvin causó sensación en las redes sociales al revelar imágenes que demostraron que tenía un talento poco conocido. El intérprete de “Reggaetón” compartió su habilidad para dibujar el enseñar una hoja en la que hizo un boceto de Batman, y por último a uno de los personajes más queridos de Pokémon, Pikachu.

J Balvin y su éxito “Con altura”