Channing Tatum denuncia asustado que una App móvil lo está espiando [VIDEO]

El actor de Hollywood, Channing Tatum, compartió sus preocupaciones con respecto al aplicativo móvil de astrología ‘The Pattern’, que se define a sí mismo como “una red social que te ayuda a entenderte mejor y conectarte con otros en un nivel más profundo”.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de “Magic Mike” y “Dear John” publicó un video –que se volvió viral- despotricando contra la aplicación y su precisión en los detalles privados.

“Necesito algunas respuestas, está bien, porque no sé si llego tarde a esto o temprano a las suyas, pero ¿qué es esto de ‘The Pattern’? Me pidieron que pusiera mi fecha de nacimiento y mi hora de nacimiento. Por cierto, ¿cómo se supone que debes saber tu hora de nacimiento? Espero que alguien que haga esto tenga un padre que los ame, porque ni siquiera sé cómo lo resolvería”.

Luego de ello, Channing Tatum hizo notar su estupefacción por la cantidad de información privada que ‘The Pattern’ parecía saber sobre él y la forma en que la pudieron obtener.

“¿Cómo sabes lo que sabes sobre mi ‘The Pattern’? Gente de ‘The Pattern’, gente que usa ‘The Pattern’, ¡necesita hacer DM en este momento y decirme cómo sabe esto!”, pidió el actor, de 39 años.

Channing Tatum revela que va a terapia

En un momento de su diatriba contra el aplicativo móvil, el actor reveló que este comenzó a reproducir exactamente lo que estaba diciendo en su sesión de terapia, algo que lo asustó y le hace temer estar siendo espiado a través de su teléfono.

“Ayer estuve en terapia, y sí, estoy en terapia, lo que sea, todo el mundo debería estar en terapia, y recibí una notificación en mi teléfono esta mañana. ¡Vaya! Aparece y, usando las palabras exactas que estábamos usando en la terapia ... ¿El teléfono está escuchando? ¿Está escuchando a través del teléfono, ‘The Pattern’? AI algoritmo de ‘The Pattern’, ¿está escuchando a través del teléfono y simplemente regurgitando las cosas que temo?”

The Pattern responde a Channing Tatum

A las pocas de que el actor hiciera publica sus preocupaciones con respecto a la aplicación móvil, estos le respondieron con un mensaje anunciando que se comunicarían con él por privado.

“¡Hola Channing Tatum! Gracias por hacernos saber que planeaba estrellar nuestros servidores hoy. Enviaremos un DM en breve”.