Laura Bozzo reveló que Montesinos evitó que no durmiera con Fujimori en viaje a la selva

Laura Bozzo se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para brindar detalles respecto a la infidelidad a causa de su ex pareja Cristian Suárez, pero también reveló secretos relacionados a su íntima amistad con el ex mandatario Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos.

Es así que la polémica conductora de Televisa respondió la intrigante pregunta 14: “¿Te hizo regresar Montesinos de un viaje a la selva para que no durmieras con Fujimori?”.

Laura Bozzo respondió que sí, aclarando que jamás fue pareja de ninguno de los dos y atribuyó el pedido del ex asesor Vladimiro Montesinos a una ‘competencia de poderes’.

“Yo no era pareja de ninguno de los dos, vamos a dejar bien en claro. Era como una competencia de poderes, algo parecido a lo que creo que pasó en ese momento. Habíamos ido a la frontera con Brasil, fuimos a hacer ayuda social. Yo iba con Alberto y con mi equipo para hacer algunas grabaciones y conseguir algunos casos de las historias de las mujeres, era por el programa que yo iba”, dijo Laura Bozzo en el programa.

La 'abogada de los pobres' aseguró que ya estaba planificado quedarse de un día para otro, pero fue regresada con todo su equipo de trabajo.

“Se suponía que nos íbamos a quedar de un día para otro y al final no se entendía bien. (...) Nos hizo volver a todos. No lo sé (por que era peligroso dormir con el ex presidente), porque a mí no se me iba a parar nada por Fujimori, para mí era como dormir con una hermana y punto. (Con Montesinos) tampoco”, expresó.