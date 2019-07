Andrea Luna da juicio de valor tras supuesta agresión a taxista

Dio su versión de los hechos. Andrea Luna compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, aclarando los hechos ocurridos hace unos días, con respecto a un informe de Magaly Medina en el que se divulgó un material audiovisual de un enfrentamiento entre un taxista contra la actriz nacional y su padre.

La pareja de Pietro Sibille decidió hacer público dicho comunicado en vista de los comentarios que han venido circulando por la presunta agresión y denuncia del taxista.

“En vista a los reiterados comentarios e imágenes que vienen circulando actualmente en algunos medios de comunicación por lo acontecido hace varias semanas (presunta denuncia por agresión), que buscan desinformar a la opinión pública, atentando contra mi imagen y reputación, la misma que he construido con mucho esfuerzo y dedicación, me veo en la necesidad de aclarar que las autoridades se vienen haciendo cargo de las investigaciones y confío plenamente en que esto se resolverá de acuerdo a derecho, prevaleciendo la verdad. Me apena verme involucrada en esta situación y confío en que este malentendido se resolverá pronto. Agradezco a todas las personas que viene expresando su solidaridad, muestras de cariño y respeto”, declaró la actriz Andrea Luna.

Andrea Luna involucrada en gresca con taxista

Magaly Medina, en su programa de televisión, compartió una información donde la actriz Andrea luna y su padre se enfrentaron a un taxista en medio de la pista porque este les estaba tocando la bocina para que le den pase.

La denuncia de la presunta víctima señala que el padre de la actriz bajó de su vehículo para encarar al chofer por lo que estaba haciendo. Su enojo se agravó cuando el taxista sacó su celular para grabar lo hechos y tener pruebas verídicas del acto.

Padre de Andrea Luna se defiende

David Luna, el padre de la reconocida actriz Andrea Luna, se pronunció acerca de la supuesta agresión a un taxista en la calle. Según comentó, el conductor lo provocó para que él “perdiera los papeles”.

Andrea Luna se defiende criticas por foto en topless

La actriz aseguró que la sociedad peruana es demasiado “machista”, luego de que la criticaran duramente por publicar un afiche de la obra teatral “La habitación azul”, donde aparecía en topless. “Me han insultado como han querido, con furia. Con esta obra me he dado cuenta de que la sociedad peruana es demasiada machista. Me resultó como un baldazo de agua fría porque sí pensé que lo iban a tomar como arte, como lo que es, pero algunas personas se fueron por otro lado”, aseveró la artista.