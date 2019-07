Tony Rosado se arrepiente y pide disculpas por su mala conducta

Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido popularmente como Tony Rosado, utilizó su cuenta de Facebook para publicar un extenso mensaje en el que pide disculpas a su familia y seguidores por su mala conducta, palabras y acciones.

El cumbiambero se pronunció luego de que el Ministerio Público decidiera abrir una investigación en su contra por incitar la violencia hacia la mujer a través de declaraciones que dio a un programa de espectáculos.

“Buenas noches, ante la ola de ataques q vengo sufriendo a través de las redes sociales y la noticia q acabo de ver q seré investigado quiero indicar lo siguiente...”, escribió Tony Rosado en el primer párrafo del texto.

Tony Rosado se dirige a su familia

Luego se refirió a su familia y amigos indicando lo siguiente: “A mi familia ,mis amigos y a mi público en general quiero pedir disculpas si hubo excesos en mis palabras y en mi actuar, excesos q no son delitos. Lucho día a día para lograr lo que ahora tengo. Quizá es por eso q forme mi carácter impulsivo, aguerrido, ganador, por eso quiero que las cosas salgan bien y cuando no, trato de corregirlas, quizá no sea la manera adecuada ,pero es la que yo se, como la vida me enseño y eso no es delito.”

Tony Rosado habla sobre ex animador

Así también se refirió respecto a la denuncia que interpuso un ex animador de su orquesta, comunicando lo siguiente:

"Respecto al sr q denuncia el maltrato, como uds sabrán en toda empresa siempre hay un trabajador descontento, para ello hay los canales legales para hacer su denuncia y alcanzar justicia, más no los medios de comunicación que no le van a solucionar nada solamente se busca los 5 minutos de fama para ver si saltan a la popularidad."

Tony Rosado se pronuncia sobre investigaciones

En cuanto a las investigaciones que se vienen realizando, expresó:

"A las autoridades les digo que me someto a todo tipo de investigación, pero les pido que investiguen toda mi carrera y vean si hace 30 años había la cantidad de feminicidios q hoy hay cantando yo mis temas con el mismo fondo ( la infidelidad). También quiero indicar que me someto a cualquier tipo de examen tóxicológico para demostrar que no consumo ningún tipo de estupefaciente como se viene diciendo."

Finalmente pidió disculpas su mala conducta, reiterando que no fue un delito: “lo que salió en ese programa fue una preguntan donde me dice que opino sobre la ultima mujer que habían matado y conteste que no sabia nada y ni porque lo hacían y que seguro tenia odio o porque no le hacían caso, mas no que yo estoy de acuerdo con que maten a mujeres.solos les digo que luchen por sus sueños por sus metas a su manera sin cometer actos delictivos y sentirán una gran satisfacción cuando lo logren y digan ‘yo era ese ahora soy quien soy’”, escribió.