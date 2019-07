Tony Rosado tras revelaciones de Magaly TV: “Este don que Dios me ha dado no me van a quitar”

Tony Rosado sigue de gira por el norte peruano. Tras una presentación en Bagua, Amazonas, el “ruiseñor de la cumbia” rompe su silencio y habla sobre las acusaciones por las que se le está investigando.

“El saludo es para expresar lo que está pasando estos días con Tony Rosado (...) Mis canciones no dicen: ‘si ella no te quiere, mátala; si él no te quiere, mátalo’. El programa de la señora Magaly me entrevistó por teléfono y lo han editado para hacerme quedar mal”, se le oye decir a Tony Rosado en un video que publicó en Facebook.

“Yo amo a las mujeres. Tengo cuatro mujeres en mi poder: mi esposa, mis dos hijas y mi nieta. Las cuido tanto que no se enamoren de cualquiera. Yo le canto a la infidelidad, bien del hombre o de la mujer”, argumentó el líder de la orquesta “Internacional Pacífico”.

La respuesta de Tony Rosado tras recibir duras críticas

“Me van a investigar como dicen y yo sé que se van a dar cuenta que yo no incentivo a que maten a la mujer (...) Me siento un poquito triste, un poco nada más, porque han cambiado las cosas”, acotó Tony Rosado en el material audiovisual que dura cinco minutos aproximadamente.

En ese contexto, el “ruiseñor de la cumbia” habló sobre su comportamiento que tuvo con el animador, a quien lo tildó de “burro”.

“Al señor que me pidió que le diera la mano, que según él me dijo que era ‘animador’. Como no es animador, no sabe, me pidió que lo lleve a trabajar. Lo corregía fuera del escenario, pero el seguía, seguía y seguía en lo mismo. Un día me excedí porque hablaba tonterías y le dije ‘burro’, por eso le pido disculpas al señor”, manifestó Tony Rosado.

“¿Tanta cólera me tienen?¿Tanta envidia me tienen? Este don que Dios me ha dado no me lo va quitar nadie, no me lo va quitar nadie, te lo juro. Yo hablé con él y le dije: 'castiga a quien me está haciendo daño. Soy Tony Rosado, duela a quien le duela”, concluyó el intérprete de “Si tú te vas”.

Tony Rosado excusó su comportamiento en el escenario

El programa de Magaly Medina se comunicó con Tony Rosado y el cantante justificó su comportamiento en los escenarios.

Así respondió Tony Rosado al ser acusado de azuzar a los hombres a que violenten a las mujeres.