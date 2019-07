¿Tilsa Lozano dejó “En exclusiva” para integrarse a “Reinas del show”? Dorita Orbegoso responde [VIDEO]

Al parecer Tilsa Lozano habría dejado “En exclusiva” para ir directo al programa de Gisela Valcárcel, “Reinas del show”.

De acuerdo con una entrevista del diario Trome, Tilsa Lozano será presentada hoy (13 de julio) como parte del jurado de la emisión “Reinas del show”, cuya noticia hizo reír a una de las integrantes del reality, Dorita Orbegoso.

“¿En serio? (risas). No lo puedo creer, pero ¿Tilsa qué va a calificar? Ella no puede calificar caderas. ¿Cómo haríamos con ‘tilín tilín’? Ella ya estuvo (como jurado) y no me ha dado el punto”, respondió Dorita Orbegoso al ser consultada por el nuevo ingreso de la ex “vengadora” al programa de Gisela Valcárcel.

“No se trata de que me guste, porque si digo que no, la van a poner más en el programa, creo que el jurado debe saber de baile. Si tú no has vivido, si no has disfrutado de la pista y no llegaste ni a la quinta gala, ¿cómo puedes calificar? Ya está(...) Es parte del show”, argumentó Orbegoso sobre el rol que desempeñará Tilsa Lozano en “Reinas del Show”.

En esa misma línea, Dorita Orbegoso manifestó que no está nerviosa con la presencia de la expresentadora de “En exclusiva”.

“Todo lo que es polémica le suma al programa, como ponerme con ella (...) Pero si creen que estaré nerviosa (con la presencia de Tilsa Lozano), no será así. Estoy confiadísima en lo mío y en lo que el público verá. Si no me dan el punto, el público sacará sus conclusiones”, expresó.

La bailarina indicó que no ha tenido diferencias con la ex “vengadora”, pero dejó en claro lo que pasará entre ellas.

“Nunca tuve diferencias con ella. Sería la tercera vez que me la voy a cruzar, nunca nos hemos saludado ni nos saludaremos”, acotó.

