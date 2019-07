Natalie Vértiz: “No voy a pretender ser una Morella Petrozzi”

¿Cómo vas a tratar de revertir el puntaje en ‘Reinas del show’?

Sé que muchas de las participantes bailan y tienen más experiencia que yo, pero trato de divertirme un montón porque lo que yo puedo traer al programa es otra cosa, entonces no me estoy esforzando tanto para estar a la altura de las chicas que bailan, me estoy preocupando en perfeccionar mi baile para que el público se pueda divertir. Por eso, sí me veo en la final.

Has cumplido cuatro años de matrimonio con Yaco Eskenazi. ¿Qué rescatas?

Pongo mucho de mi parte, un matrimonio es mucho trabajo y comunicación, y ganas de los dos. A nosotros lo que nos tiene juntos es la comunicación y el amor. Sé que él me ama por la mujer en la que me ha visto convertirme. Ambos nos admiramos.

¿Yaco te aconseja?

Él me aconseja divertirme porque el baile es más gozadera que técnica, porque no voy a pretender ser una Morella (Petrozzi), no intentaré ser alguien que no soy, más bien, voy a darle al público lo que soy, con mi propio estilo.

¿Cómo manejas las críticas?

Me quedo con las positivas, hay mucha gente que me motiva, que se siente identificada con que yo no sea la gran bailarina.

¿Proyectos?

Estoy enfocada en la actuación, quiero crecer como actriz, también estoy organizando, por tercer año consecutivo, el concurso Model of the Year. Y hay otras propuestas pero no quiero adelantar nada antes de tiempo.