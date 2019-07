César Vega y Suu Rabanal, integrante de Son Tentación, ponen fin a su relación

César Vega anunció el fin de su relación con Suu Rabanal, exintegrante de Son Tentación, tras varios años de romance, fruto de ello, tuvieron a una hija. El salsero lanzó un comunicado oficial a través de su cuenta de Facebook y sorprendió a cientos de seguidores.

“A través del siguiente comunicado quiero informar que desde hace varios meses mi relación amorosa terminó. Sin embargo, lo hago público ahora para zanjar los rumores que se vienen dando en algunos medios de comunicación, con la única finalidad de proteger mi vida personal y mi carrera artística”, inicia el comunicado del salsero.

"Mi deseo es mantener este tema en privado por el cariño y amor que le tengo a mi hija, por consideración a mi familia y por respeto a mis seguidores que apuestan por mi carrera musical. Siempre me he caracterizado por mantener mi vida personal en reserva, este proceso es complicado para ambos y agradezco mucho su interés, esperamos que respeten mi decisión de no hablar más sobre este tema. El cariño, respeto y admiración por mi ex pareja nunca cambiará y deseo para ella la mayor felicidad. ¡Muchas gracias!", finalizó César Vega.

La separación de los salseros se especuló desde hace varias semanas, pues muchos seguidores observaron que las fotos de su romance ya no aparecen en sus redes sociales.

Como se recuerda, hace unos meses Paula Arias, líder de la agrupación Son Tentación, anunció el fin de su relación con el padre de sus dos menores hijas.

La historia de amor de César Vega y Suu Rabanal

Hace dos meses, Suu Rabanal desmentía los rumores asegurando que las redes sociales habían pasado a un segundo plano, por lo que continuaban su relación. Sin embargo, ‘El sonerito’ acaba de confirmar la separación definitiva.

Su historia de amor inicia tras un contacto a la salida de sus presentaciones en Lima Norte. César Vega confesó en una entrevista, que cruzaba Lima para poder encontrase con Suu Rabanal. “Me iba desde Canta Callao hasta Villa El Salvador para verla”, contó.

“Tuvimos presentación en una discoteca de Los Olivos. Cuando me estaba yendo, una señora que vende en la puerta me pidió un autógrafo y me detuve un instante, allí pasó él y nos saludamos”, reveló la integrante de Son Tentación.