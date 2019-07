¿Lady Gaga y Bradley Cooper ya conviven? Medio internacional sorprende con revelación

Los rumores de un posible romance entre Lady Gaga y Bradley Cooper no tienen cuándo parar. Ahora, diversos portales internacionales señalan que la pareja de actores ya habrían iniciado una vida juntos.

El mes pasado se hicieron virales unas fotos donde Lady Gaga salía de la casa de Bradley Cooper. Las imágenes causaron polémica, pues, la publicación se dio luego que el actor y la modelo rusa Irina Shayk anunciaran su separación.

PUEDES VER: Filtran foto íntima de Lady Gaga tras ser vinculada con Bradley Cooper

Aunque se aclaró que las fotos fueron tomadas en diciembre del año pasado, usurarios en redes señalaron que Bradley y Gaga tendrían más que una amistad desde que empezaron las grabaciones de “A Star Is Born”.

¿Lady Gaga y Bradley Cooper tienen una relación?

Luego de la ruptura del actor y de la madre de su hija, la revista In Touch generó revuelo al asegurar que la cantante de pop estaría embarazada de Bradley Cooper. Además, el mencionado medio colocó en su portada una foto donde aparece el nominado al Oscar tocando el vientre de Lady Gaga.

PUEDES VER Filtran foto íntima de Lady Gaga tras ser vinculada con Bradley Cooper

Asimismo, la revista mencionó que el estado de gestación habría sido el detonante para que Cooper se separe de Shayk.

En medio de la polémica y de los rumores, la misma revista In Touch pone otra vez de cabeza Hollywood, pues en su más reciente publicación asegura que la cantante y el actor ya viven juntos.

Según una fuente cercana a la pareja, declaró al magazín que la cantante se mudó a la casa del actor, pues ya no tienen que disimular.

De acuerdo con la publicación, Lady Gaga empezó a vivir con Bradley Cooper desde que terminó con Irina Shayk y ya llevó algunas de sus cosas al apartamento del actor.

"Él es muy orientado a las relaciones cuando se trata de eso, y no hay duda de que están enamorados. Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico. Y ahora ya no tienen que fingir", comentó el informante.

¿Mamá de Bradley Cooper fue la culpable de la separación?

Según el medio Daily Mail, Irina Shayk puso punto final a su relación con Bradley Cooper porque no mantenía una relación cordial con Gloria Cooper, madre del actor.

“Irina no me dejó por Lady Gaga, me dejó por mi mamá cuando tuve que elegir entre mi esposa y mi madre, la decisión fue muy fácil de tomar”, habría declarado el intérprete al mencionado medio.