Beto Ortiz se toma fotografía con misterioso amigo en Iquitos generando sospechosas preguntas

Beto Ortiz publicó en sus redes sociales una fotografía posando junto a un amigo en la ciudad de Iquitos. Así lo hizo notar en una reciente publicación de Instagram, recibiendo muchos ‘Me gusta’ y generando miles de comentarios con respecto a la identidad de su acompañante.

El conductor de “El valor de la verdad” no suele realizar publicaciones con personas que no son parte del mundo mediático, pero esta vez hizo una excepción y compartió la fotografía donde se le nota feliz y se muestra muy sonriente con su amistad.

"Welcome to the jungle. Navegaciones por las selvas vírgenes con el encantador de pájaros salvajes ", escribe en el texto que acompaña la imagen.

Entre tanta intriga, un usuario le hizo un picante pregunta: “Tu novio?”, escribió en uno de los comentarios. El reconocido escritor no dudó en realizar una peculiar respuesta, ante tal interrogante: “¿En serio me van a seguir haciendo la misma pregunta de tía metiche y alcahueta en absolutamente todas las fotos en que salgo acompañado?”, escribió Beto Ortiz.

Pero para soltar un poco las especulaciones, el misterioso hombre es un artista visual que apareció en la portada de una de las ediciones del libro “Por favor no me beses” del reconocido escritor. Así lo reveló en una de sus publicaciones.

Beto Ortiz tendrá la visita de Laura Bozzo en su programa

La conductora de Televisa se sentará por tercera vez en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para confesar todos sus secretos. La conductora del ex programa “Laura en América” confirmó sus participación en el programa a través de sus redes sociales.