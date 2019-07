¿Alejandro Sanz se divorcia? Cantante rompe su silencio

Luego que la prensa extranjera señalara que Alejandro Sanz estaría a punto de divorciarse de su esposa Raquel Perera tras rumores de infidelidad por parte del cantante, el mismo español salió al frente para referirse sobre el polémico tema.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de " Corazón partio" escribió un extenso texto, acompañado de una foto donde aparece su esposa y los dos hijos que tiene con ella, Alma y Dylan.

"Un amor puro y comprometido. Somos una familia y siempre lo seremos. Decidimos amarnos para siempre y así será. Lo eterno tiene la complejidad y la ventaja de transformar las maneras de amarse en otras direcciones, sin destruir el cariño, la lealtad y la responsabilidad conjunta sobre nuestros hijos", escribió el cantante.

Asimismo, Alejandro Sanz dejó en claro que lo rumores no desequilibrarán la armonía familiar. “Nuestra familia está por encima de cualquier cosa...es diversa y bella, como la vida y así permanecerá. El mundo cambia, nosotros también, siempre amorosamente. Gracias por respetarlo”, culminó.

La misma publicación también compartió Raquel Perera en su cuenta de Instagram.

Ante esto, los seguidores de Alejandro Sanz dan por hecho que la pareja habría puesto punto final a su relación.

“Si no entendí mal , se separaron .... como pareja pero no como familia”, “Hermosa familia. Los que te conocemos te respetamos. Te amamos como eres. Y es lo más importante”, “No importa lo que pase poeta siempre estaré aquí apoyándote tu familia hermosa está por encima de todo y todos y tu felicidad también”, “El amor verdadero se transforma a la vez que lo hacemos nosotros mismos, pero es una construcción consciente e inquebrantable”, “Espero no se separen por qué la realidad que hacen una familia preciosa y maravillosa y haber si llegara suceder bueno pues se respetará sus decisiones pero la verdad ellos se ven bien y bellos muy bellos”, fueron algunos de los mensajes de los fans de Alejandro Sanz.

¿Alejandro Sanz está con otra mujer?

Los rumores de divorcio nacieron cuando la prensa española señaló que una mujer habría entrado a la vida de Alejandro Sanz. Además, trascendió que el cantante había pactado una entrevista en su casa con un conocido programa. Sin embargo, el medio no pudo acceder, ya que Sanz prefirió que la nota se haga en una casa alquilada.