Kim Hye Soo, actriz del dorama “The Queen of Office”, en bancarrota por culpa de su madre

Kim Hye Soo, de 48 años, está siendo presionada a pagar las deudas contraídas por su madre, con quien no mantiene comunicación desde hace 8 años.

Según un informe de MS-Plus News, la madre de la actriz habría solicitado préstamos a amigos y conocidos, incluyendo el presidente del comité permanente de la Asamblea Nacional por un valor estimado de 1,35 mil millones de won (114.758,137 de dólares aproximadamente), poniendo como garantía la fama de su hija.

Asimismo, el monto se acrecienta por impuestos impagos de la madre de Kim Hye Soo, que ascienden a 200 millones de won.

Park Sung Chul, abogado de la actriz, explicó que esta no tenía conocimiento de los tratos que ella venía realizando utilizando su nombre.

"Kim Hye Soo no recibió avisos de aquellos que han hecho negocios con su madre. Solo se ha visto obligada a asumir la responsabilidad por los resultados”, explicó el letrado.

Una situación similar ocurrió en 2012, cuando la madre de la actriz de los doramas “Home Sweet Home” y “Style” acumuló una deuda tan alta que incluso todo el patrimonio neto de la actriz no fue suficiente para pagarlo, obligando a Kim Hye Soo a vender todo y mudarse a un departamento alquilado de 32 metros cuadrados en la zona más económica de Mapo, Seúl.

“Esto causó gran conflicto entre la relación de las dos. La madre de Kim Hye Soo había prometido dejar crear problemas y sufrimientos a su hija. Con esa promesa, Kim Hye Soo y su madre cortaron todos los contactos”, explicó el abogado de la actriz.

Con respecto a la situación actual de la actriz asiática, su abogado explicó:

“Kim Hye-soo no puede saber qué había estado haciendo su madre durante estos 8 años, y no puede resolver el problema de una manera que asuma la responsabilidad. Es responsabilidad de la madre, no de Kim Hye-soo. No hay ninguna base para que ella tome responsabilidad legal en nombre de su madre, esperemos que la Corte Suprema dictamine que Kim Hye-soo no es responsable”.