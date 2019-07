Yolanda Andrade confiesa que contrajo nupcias con famosa cantante [VIDEO]

La conductora Yolanda Andrade viene captando la atención de los medios de comunicación mexicanos tras haber confesado que se casó en secreto hace muchos años con una celebridad de su país.

Las reveladoras declaraciones de Yolanda se dieron en el canal de YouTube de Montserrat Oliver. Según se pudo ver, las amigas conversaban sobre las cosas que tenían que hacer antes de morir y Andrade señaló que quería casarse, pero segundos después, ella recordó que sí había tenido una boda simbólica.

“Hay dos cosas que no he hecho en mi vida. Casarme... Ay no espera, sí me casé, pero simbólicamente... ay no espera, borra eso Montserrat”, señaló Yolanda Andrade en el video de publicado en YouTube.

Ante estas reveladoras declaraciones. La prensa mexicana fue en busca de Yolanda Andrade para que la conductora revele el nombre de la pareja con quien decidió casarse simbólicamente, pero ella se negó en dar detalles.

“Fue un momento muy padre que viví con una persona, pero no puedo decir quién es porque ella es una figura pública y es muy famosa... yo no puedo decir, si no le he preguntado”, explicó la presentadora para el programa “Hoy”.

Pese a la negativa de de Yolanda Andrade, los usuarios de las redes sociales afirmaron que la esposa de la conductora fue la modelo y cantante Melissa Galindo.

Los cibernautas compartieron fotos del viaje que alguna vez realizaron ambas celebridades a Europa. Ellas lucían muy felices y en las imágenes se dejan ver con un anillo de matrimonio.

Ellas mantuvieron una relación de año y medio, sin embargo terminó porque Melissa Galindo le habría sido infiel a Yolanda con su baterista, Guillermo Escalante.

¿Quién es Melissa Galindo?

La cantante, de 30 años, es originaria del estado de Sinaloa en México; se hizo famosa por participar dos veces en el reality show La Voz… México; participando en la segunda edición en el equipo de Laura Pausini. En el 2018, Melissa Galindo fue vinculada sentimentalmente con Luis Caballero “El Potro”, integrante del programa de MTV “Acapulco Shore”.