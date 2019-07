Magaly Medina llama “irresponsable” a Xoana González tras fracaso matrimonial

Xoana González y Rodrigo Valle decidieron poner punto final a su matrimonio pese a que lograron que la modelo argentina regrese a Perú, después de un año y medio de lucha con las autoridades nacionales. Pero al parecer, no todo fue suficiente.

A través de diversos programas, la polémica modelo anunció el desenlace de su historia de amor con el argentino. Incluso se borró un tatuaje de él y se quitó su anillo de casada.

Xoana González aseguró que se acabó el amor porque desde que llegó a Perú, Rodrigo Valle le dijo que ya no sentía lo mismo y que ya no tenía ganas de estar con ella. “No sé qué hacer con mi vida. Es un fracaso a nivel personal”, expresó para las cámaras de Magaly Medina.

El miércoles, Magaly Medina opinó sobre la nueva ruptura de una pareja de la farándula local, aunque utilizó frases hirientes.

“Cuando para un hombre tú no eres principal en su lista de prioridades, cuando dice que no tiene tiempo y que no puede, es porque ya no le interesas y punto”, expresó la conductora del programa “Magaly TV, La Firme”.

Por otro lado, la ‘urraca’ cuestionó a los argentinos por criar a tres mascotas, sin tomar en cuenta que pasará con ellos. “Me preocupa de los perritos que ellos tenían en común, encima irresponsables”, agregó.

Xoana González habló de su fracaso matrimonial en Instagram

A través de sus redes sociales, la argentina Xoana González contó una historia de una princesa que experimentó el desamor, pero luego reveló que se trataba de lo que le pasó a ella con Rodrigo Valle.

“Cuando estás en una relación, y te das cuenta de que pudiendo evitarte una mínima parte de sufrimiento, el otro no lo hace es, porque todo se ha terminado”, expresó en Instagram.

“Desde hace meses donde me fue muy claro que a vivir conmigo a Argentina no se iría porque en sus prioridades primero está él, segundo él y tercero, él; que vengo en este duelo. La culpa fue mía por seguir forzando, él siempre fue claro, yo fui la que no quiso ver o escuchar y en fin... Lo explico por única vez para los que siguieron de cerca nuestra historia y quieren una explicación. Ya dejamos pasar más de 10 días para contarlo para no hacer papelones de que se una pelea y nada más. Ambos estamos de acuerdo que es definitivo. De hecho ya me enteré que está viendo alquilar otro departamento, yo pensaba que primero íbamos a hablar, pero bueno, está bien”, manifestó en otra publicación de Instagram.

Además, Xoana González aseguró que el tiempo que pasarán solos les servirá para identificar los errores que cometieron durante el tiempo que estuvieron casados.

“Lo mejor en esta etapa es rescatar lo mejor y pasar este duelo y esta pérdida con la mayor fortaleza posible. Les pido de corazón que no se trate con dureza a ninguno de los dos, ya bastante tenemos. Cada uno por separado hará su mea culpa o podrá evolucionar o sacar aprendizajes de lo que se vivió, puede ver lo positivo. Jamás voy a hablar mal de él porque es hablar mal de mí, porque es a quien yo elegí para toda mi vida. Quizás cada uno fue mirando a proyectos diferentes y no lo supe ver. Quiero recalcar y no irme por las ramas y hacer hincapié en esto: es un ser maravilloso, un ser de luz, vino a mi vida y me regaló una versión de mí, que había olvidado y esa versión que ama y apuesta por el amor, la tengo latente, me lo quedo para mí y para mi aprendizaje personal”, agregó en sus redes sociales.