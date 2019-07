Exanimador de Tony Rosado teme por su vida luego de denunciarlo por maltrato laboral

Tony Rosado está en el ojo de la tormenta luego que se difundiera un audio de él justificando el feminicidio que se vive en nuestro país. Su exanimador Jeison Aquino se atrevió a denunciar al cantante de cumbia en televisión nacional, pese a que teme por su vida y la de su familia.

El exintegrante de la orquesta de Tony Rosado explicó el polémico incidente donde se observa que es insultado por el cantante en pleno show.

Jeison Aquino fue llamado 'burro' por el cumbiambero tras equivocarse en el escenario. "Tony rosado me agredió verbalmente y físicamente en Huacho, esa no es la primera ni la última vez que el señor me agredió. Recuerdo una vez cuando estuvo mareado, tomó agua y me lo tiró en la cara, me escupió", reveló.

Pero ante la falta de respeto, no se atrevió a denunciar a Tony Rosado, pues Jeison Aquino teme por su integridad física y la de su familia.

"Si yo podría hacerle un juicio es como 'correr' mi vida y la vida de mi familia porque el señor puede atentar contra su vida de ellos y contra mi vida", señaló el extrabajador a "Válgame Dios"

Tony rosado estaría acostumbrado a bromear con golpes y lanzando botellas a sus trabajadores, así lo aseguró Jeison, quien además contó que el cantante sobrepasó los límites y se agarró a golpes con él en una ocasión.

Sin embargo, no pudo renunciar al trabajo porque su padre padecía cáncer terminal y necesitaba el dinero.

Otro punto que acusa a Tony Rosado de maltrato laboral es que los integrantes de la orquesta musical pasaban varias horas sin comer y recibían solo diez soles para la comida diaria. “Es porque la mayoría de los músicos le tienen miedo al señor”, explicó Jeison Aquino.