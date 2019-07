Tilsa Lozano llora al despedirse de “En exclusiva” [VIDEO]

Tilsa Lozano sorprendió con su reaparición en el programa “En exclusiva”, luego de estar alejada de la pantalla chica por cuatro días. Tras especulaciones sobre su retiro definitivo por otras ofertas laborales, la ex Vengadora se mostró emotiva de retornar al programa de farándula.

El pasado martes 9 de julio, Tilsa Lozano no apareció más en el programa de Panamericana Televisión. En su reemplazo estuvo Karla Tarazona, quien dejó entrever que la exmodelo se había ausentado por complicaciones en su salud; sin embargo, dicha información no ha sido afirmada ni negada por la conductora de “En exclusiva” hasta la presente emisión.

“¡Viernes!Vamos a empezar con los chismes. Ustedes pensaron que se habían librado de mí, pues no. Acá estoy, he regresado recargadísima”, expresó la ex Vengadora.

Tilsa Lozano en su último día en “En exclusiva”

Tilsa Lozano dejó a un lado las transparencias y lució un vestido blanco estilo sastre. Emocionada, la conductora habló sobre las noticias de la farándula con mucho carisma, guardando la sorpresa para el final de su programa.

A pesar que se había voceado que su reaparición sería para el 10 de julio, donde se despediría de su público, la presentadora llegó este viernes 12 del presente mes para decir adiós a sus compañeros y audiencia que le acompañó por mucho tiempo.

Tilsa Lozano llora al despedirse de la conducción de “En exclusiva”

Tilsa Lozano no pudo soportar la presión mediática y se quebró en vivo. La presentadora de “En exclusiva” lloró al despedirse de su público que la sigue por las pantallas de Panamericana Televisión.

Tilsa Lozano deja “En exclusiva” y explica los motivos

Tilsa Lozano habría tenido un cuadro de estrés agudo, por lo que su médico le recomendó tomar las precauciones del caso. Además, la ex ‘vengadora’ explicó que le ha costado mucho tener que trasladarse por más de una hora diaria desde su vivienda (Punta Hermosa) hacia el trabajo, dejando solos a su menores hijos.

También agradeció a su productor y a todo el equipo de trabajo que le ayudaron en su experiencia televisiva.

¿Tilsa lozano en ‘Reinas del Show’?

La polémica conductora sería el nuevo jale como jurado del programa “Reinas del Show” de Gisela Valcárcel, según reveló Armando Tafur, productor de RPP. Tilsa Lozano será encargada juzgar el desempeño de Vania Bludau, Andrea Luna, Natalie Vértiz, Korina Rivadeneira, Dorita Orbegoso, Cathy Sáenz y Paula Arias; participantes confirmadas para la primera temporada de ‘Reinas del Show’.

Tilsa lozano y su pasado en “El Gran Show”

La popular “Vengadora” ya había sido participante del programa de Gisela Valcárcel, donde fue una de las favoritas.

La carrera de Tilsa Lozano comenzó en el mundo del modelaje y fue considerada como unas de las mujeres peruanas con mejor derrier.