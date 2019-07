Tilsa Lozano responde a Tony Rosado: “Usted está promoviendo la agresión”

Tilsa Lozano utilizó su último programa como conductora de “¡En Exclusiva!” para responder molesta a las polémicas frases vertidas por el músico Tony Rosado, justificando la violencia contra la mujer.

“¿Cómo un cantante va a salir a decir que los hombres matan a las mujeres porque no le hacen caso? A ver señor Tony Rosado, nosotras no somos mascotas de los hombres, nosotras no somos un mueble, no somos esclavas. Nosotras somos mujeres con exactamente los mismos derechos que tiene los hombres”, expresó la polémica conductora.

PUEDES VER: Tony Rosado responde a Magaly Medina tras ser acusado de motivar el feminicidio

Asimismo, Tilsa Lozano le espetó al cumbiambero que sus palabras hacen apología al feminicidio: “¿No se da cuenta que usted está promoviendo la agresión? No hay justificación para una agresión”.

Tony Rosado se defiende

El cantante de cumbia negó que su música incite a la violencia contra las mujeres. "No incentivan nada ... Si el hombre la mata a la mujer es problema de él, porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso… Porque no quiere volver con él, por eso la mata”, afirmó el cantante en el programa de Magaly Medina.

Al preguntarle sobre su comportamiento obsceno con las fanáticas durante sus shows, respondió que las chicas se suben al escenario para que 'él las toque'.

Piden que Fiscalía investigue a Tony Rosado

El defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, pidió a través de su cuenta de Twitter la intervención de la Fiscalía.

“Expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres. Fiscalía debe iniciar investigación de inmediato. Apología (Art. 316 del Código Penal) al feminicidio es delito y como sociedad no podemos permitirla”, tuiteó.