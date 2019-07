Vendedor del colegio de Sheyla Rojas revela secretos de su etapa escolar

Sheyla Rojas sigue en la lupa de la opinión pública, luego que presumiera fotografía con famoso cirujano de Beverly Hills, Los Ángeles (Estados Unidos). Ahora, nuevo testigo contó parte de la vida escolar de la presentadora de “Estás en todas”.

En un enlace microondas, la corresponsal del programa “Válgame Dios” indicó que se hallaba en el frontis del centro educativo en el que estudió Sheyla Rojas. Durante la emisión, la reportera conversó con un vendedor de quiosco que conoció a la exparticipante de “Esto es Guerra” antes de ser famosa.

“¿Se acuerda bien como era ella o ahora que es famosa ya se acuerda?”, preguntó Gigi Mitre al vendedor de golosinas que labora frente al colegio donde habría estudiado la modelo.

“Bueno, en ese tiempo ella desde chiquilla estudiaba a la vuelta (...) La conozco porque aquí compraba, me fiaba (algunas veces) cuando se olvidaba su plata. ‘Deme no más señor, yo vivo a la vuelta’ me decía. Sí me pagaba cuando había escuela de padres”, contó el comerciante.

En tanto, Rodrigo González tomó el hecho de forma sarcástica y le preguntó si Sheyla Rojas usaba canjes con chocolates para que los “promocione” en el colegio.

Además, el conductor de “Válgame Dios”, fiel a su estilo, preguntó si conoció el verdadero color de ojos de la supuesta saliente del cirujano Benjamín Talei

“Señor, usted que la conoce de chiquita, ¿de qué color tiene los ojos?”, preguntó Rodrigo González.

El testigo respondió con seriedad que Sheyla Rojas tenía los ojos claros como su progenitora, contrario a los ojos negros que tiene su padre, según el comerciante.

“Por el apellido mi esposa me dijo: ‘¿esa es a la que fiabas?’ No te confundas, esa debe ser de otro sitio. Ella es me dice, la Sheyla. Después averiguando, era ella”, manifestó el dueño del quiosco que vende frente a su centro educativo donde estudió la expareja de Patricio Parodi.

Sheyla Rojas responde a usuaria que la tilda de interesada

Sheyla Rojas no toleró comentario de usuaria de Instagram, quien la tildó de arribista. La presentadora de “Estás en todas” no se quedó calla y le respondió lo siguiente: “Soy una mujer que sabe lo que se merece”.

Minutos antes la cibernauta le comentó esto: “Por querer un cuento muy caro te quedaste sin tu príncipe", comentario que generó la reacción de la exparticipante de “Esto es Guerra”.