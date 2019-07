Magaly Medina arremete contra Tony Rosado tras justificar su comportamiento en el escenario

Tony Rosado se encuentra en la lupa de la justicia. La Defensoría del Pueblo hizo un pedido a la fiscalía para que investigue al cantante por hacer apología al feminicidio.

“Expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres. La Fiscalía debe iniciar investigación de inmediato. Apología (Art.316 del Código Penal) al feminicidio es delito y como sociedad no podemos permitirla”, se lee el mensaje que Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, plasmó en sus redes sociales.

PUEDES VER Tony Rosado increpa a Magaly Medina tras ser acusado de incentivar el feminicidio

Luego del comunicado oficial por parte de la Defensoría del Pueblo, Tony Rosado utilizó el ciberespacio para justificar su accionar e indicar que el programa de “Magaly TV, la firme” es el culpable de que lo vean así.

"Sres de ATV y Programa Magaly la firme, sigan vendiendo humo, que quede bien en claro que no estoy y nunca estaría de acuerdo con el feminicidio como lo están diciendo, he cometido errores y me excedí en algunas cosas en el escenario y pido disculpas, pero que digan que en mis conciertos incentivo a mi público a que agredan y maten a mujeres eso falso”, profesa el mensaje del cumbiambero.

Magaly Medina le responde con todo a Tony Rosado

La periodista leyó cada una de las líneas que escribió Tony Rosado y le dio contundente respuesta por intentar justificarse de forma incoherente.

“Nos hemos dedicado a mostrar lo que él hace, no hemos tenido que alterar nada; porque este señor es una vergüenza para el género masculino. Realmente una vergüenza como lo son tantos feminicidas que hay en nuestro país”, manifestó Magaly Medina.

En ese contexto, la presentadora de “Magaly TV, la firme” dejó en claro su punto de vista sobre el particular e hizo un llamado a las autoridades a que lleguen hasta el final del asunto.

“Una lacra con la que tratamos todas las mujeres de luchar día a día (...) Él no puede comportarse en el escenario como un troglodita (...) Es un hombre que tiene que demostrar que por lo menos vino del útero de una mujer”, externalizó.

“No tenemos nada contra la cumbia, somos provincianos y como tal nos encanta la cumbia. Ahora señor Tony Rosado aténgase a las consecuencias. Si él no puede cerrar la boca, que la justicia se la cierre”, finalizó.