¿Cristian Suárez extorsionó a Laura Bozzo con un millón de dólares por su silencio? [VIDEO]

Laura Bozzo regresa por tercera vez a “El valor de la verdad”, polémico programa de Beto Ortiz. La presentadora de Televisa generó revuelo por las preguntas que le hicieron en el nuevo adelanto de la emisión del temido sillón rojo.

“¿Te mandó Cristian un ‘Whatsapp’ pidiéndote un millón de dólares por su silencio?”, le preguntó Beto Ortiz a Laura Bozzo ante la atenta mirada de sus invitados, quienes intervinieron en varias ocasiones tocando la botonera.

“¿Te vengaste de la infidelidad de Cristian acostándote con otro hombre?”, se oye la primera pregunta que le hizo el presentador de “El valor de la verdad” en este último avance que emitieron por el programa “Válgame Dios”.

“Viene donde mí, se arrodilla y me besa la mano. Me hizo así (...) ¡Guapísimo! Yo estaba en estado de shock en ese momento y me dijo vamos a mi casa”, manifestó la presentadora de Televisa.

Ante la segunda pregunta que hizo Beto Ortiz en este nuevo avance de “El valor de la verdad”, Laura Bozzo respondió lo siguiente: "Lo que él hizo conmigo es una crueldad sin nombre, porque ahí sí a mí me afectó mucho psicológicamente ".

En ese contexto, Beto Ortiz realizó la sonada pregunta sobre el desempeño sexual de Cristian Suárez con la popular “Abogada de los pobres”. Ante la incómoda pregunta, los invitados de la conductora de Televisa se lanzaron sobre la botonera, artefacto que sirve para sacar de apuro a los invitados que pasan por el temido sillón rojo, y trataron de eludir la tensa interrogante.