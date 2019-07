Laura Flores arremete contra Fernando Carrillo: “Es muy naco y se pasa de lanza”

Laura Flores fue invitada al programa “D-Generaciones” de México, donde habló de su experiencia en las distintas telenovelas en que participó. La intérprete se mostró muy cómoda durante la entrevista y decidió revelar algunos secretos de sus compañeros de reparto.

Cuando le consultaron por los galanes que besó durante toda su trayectoria, Laura Flores terminó halagando a Arturo Peniche. “El que mejor besa en televisión es Arturo Peniche”, expresó.

PUEDES VER Arturo Peniche, Ernesto Laguardia y otros actores mexicanos llegan a Lima por primera vez

“Mis primeros besos en televisión fueron con Arturo Peniche. Él me enseñó cómo debía ponerme ante la cámara para dar un beso... esas escenas son complejas”, añadió en otro momento.

Sin embargo, cuando le preguntaron por Fernando Carrillo, la actriz fue clara y despotricó contra su excompañero de trabajo. “Que a Fernando Carrillo lo manden a su casa, ese no... es muy naco y se pasa de lanza”.

“Él no se da cuenta, tú estabas describiendo cómo uno debe tenerle respeto a la compañera, pero al señor Carrillo nadie le enseñó eso en la vida. Con toda la gente que he besado en mi carrera no tengo queja de nadie, pero Fer (por Fernando Carrillo) tendría que aprender más de ética”, agregó.

Ante los comentarios de Laura Flores, el actor Fernando Carrillo no se ha pronunciado al respecto. Él se encuentra de vacaciones junto a su familia en Tulum, México.

Escena de Laura Flores y Fernando Carrillo en “Siempre te amaré”

“Siempre te amaré” es una telenovela mexicana producida por Juan Osorio para la empresa Televisa en el año 2000, adaptación del clásico “Lo imperdonable” por Consuelo Garrido y Georgina Tinoco, que contó con las actuaciones protagónicas de Laura Flores, Fernando Carrillo (en su primera etapa) y Arturo Peniche (en la segunda), y con las participaciones antagónicas de Alejandra Ávalos, Ofelia Guilmáin, Rafael Rojas, Alejandro Tommasi, Frances Ondiviela y Arturo Vázquez.

Laura Flores y su radical acción tras la muerte de Edith González

La actriz de la telenovela ‘El corazón nunca se equivoca’ reveló que la muerte de Edith González y su lucha contra el cáncer, la hizo considerar practicarse una Histerectomía, es decir, extraerse el útero.

PUEDES VER Hija de Edith González le escribe emotiva carta

“Yo en lo personal estoy sana, pero estoy considerando seriamente que cuando termine este proyecto y con mi seguro médico, que está en Estados Unidos, quiero ir a quitarme la matriz. Yo ya no voy a procrear, yo ya estoy posmenopáusica y yo creo que mi doctor estará de acuerdo”, aseguró en una entrevista en el programa de Javier Poza.