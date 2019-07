Tony Rosado responde a Magaly Medina tras ser acusado de motivar el feminicidio

Frases que no quedarán al olvido. El cantante de cumbia Tony Rosado sigue generando atención de los medios de comunicación, pero no por su música, sino por su accionar en el escenario y por los mensajes denigrantes durante sus shows.

La producción del programa “Magaly tv, la firme” se contactó con el popular ‘Ruiseñor de la cumbia’ para que dé su descargo por los excesos que demostró con las mujeres que asisten a sus presentaciones en Lima y en diversas partes de Perú.

PUEDES VER Tony Rosado generó polémica por sus declaraciones sobre el feminicidio en el Perú

Lejos de reconocer su error, Tony Rosado indicó que algunas mujeres que acuden a sus shows suben al escenario para que él se propase con ellas.

El cantante de cumbia lanzó un desafortunado comentario sobre el feminicidio en nuestro país cuando le preguntaron si creía que las letras de sus canciones motivaban el odio hacia las mujeres.

“No, no incentivan nada. Si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque la mujer le tendrá odio o porque él no le hace caso”, declaró el intérprete de “Ya te olvidé”.

El exintegrante de Armonía 10 dijo también que no se considera una persona machista y que “cada persona tiene su manera de ser”.

Ante la ola de críticas, incluida la de Milagros Leiva, Tony Rosado decidió enviar un mensaje a Magaly Medina y a ATV, debido a que su nombre ha aparecido en los medios en los últimos días.

Según lo dicho por el cantante en Facebook, él no fomenta el feminicidio. Además aprovechó su post para pedir perdón por sus excesos.

“Sres de ATV y Programa Magaly la firme, sigan vendiendo humo, que quede bien en claro que no estoy y nunca estaría de acuerdo con el feminicidio como lo están diciendo, he cometido errores y me excedí en algunas cosas en el escenario y pido disculpas, pero que digan que en mis conciertos incentivo a mi público a que agredan y maten a mujeres eso falso”, expresó Tony Rosado en su publicación.

“Gracias a Dios vivo del don que me dio, soy una persona feliz, 30 años de casado y mi familia, amigos y mi público que me conocen saben como soy”, agregó el intérprete de “Corazón de piedra”.

Finalmente, Tony Rosado le dejó un mensaje al programa de la ‘urraca’. “ATV y Magaly, dedíquense a averiguar a todos esos que matan y que tienen denuncias de agresión y no voy a seguir su show en denunciar porque en sus programas dan a entender como que subo borracho o que me meto algo, sigan hablando lo que se les dé la gana. Yo seguiré trabajando”, concluyó el cantante en Facebook.

Tony Rosado llamó ‘cochina’ a Magaly

El cantante de cumbia Tony Rosado lanzó un fuerte calificativo a Magaly Medina luego de que ella cuestionara sus shows. “Quizás mi error fue escupir en el escenario, pero lo hice porque estaba mal de la garganta. Ahora Magaly quiere hacer creer a la gente que yo soy cochino, al contrario, ella es la cochina porque una vez se bajó el calzón en su set”, dijo el cantante.