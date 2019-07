Carlos Cacho es condenado a tres años de prisión suspendida por exponer video íntimo de Ezio Oliva

Ezio Oliva acaba de ganarle el juicio a Carlos Cacho por el delito contra la intimidad, violación de la intimidad y uso indebido de archivos en agravio del cantante. El maquillador fue sentenciado por tres años de prisión suspendida, de acuerdo con las declaraciones del abogado de la pareja de Karen Schwarz.

La defensa del cantante Ezio Oliva indicó que solo procedió una de las denuncias, porque la otra prescribió por procesos dilatorios.

“¿Recuerdas el delito de difamación? Fue finalmente archivado por prescripción, hubieron una serie de maneras dilatorias que hicieron los denunciados (...) No sucedió lo mismo en el caso del delito de violación a la intimidad, porque su delito tiene más pena; y por lo tanto, la Corte ha tomado la decisión de condenar tanto a Cacho como a Tsukamoto”, indicó el abogado.

En esa línea, el letrado manifestó que Ezio Oliva no está contento con la reparación civil (de 60 mil soles) que Carlos Cacho le tiene que pagar.

“Lo que él siente es un grado de tranquilidad (...) Definitivamente no ha quedado satisfecho con el monto de reparación civil, porque ni siquiera toma en consideración lo que perdió producto de la difusión ilegal de este video, por lo que se le canceló un contrato y la parte cancelada de ese contrato era un monto que ascendía casi los $ 50 000”, acotó.

Carlos Cacho tendrá que acatar la orden del juez, caso contrario la sentencia dejará de estar bajo el régimen de prisión suspendida a efectiva.

Karen Schwarz se pronuncia tras condena contra Carlos Cacho

La conductora de “Mujer al mando” se mostró optimista por la orden que dio el juez y admitió que siempre confió en la justicia peruana. “Yo nunca perdí la fe en que se haga justicia, porque lo que se hizo, por muco tiempo, con Ezio y conmigo también. Si bien es cierto, fueron muy cautos para no mencionarme”, manifestó.

Carlos Cacho se defiende tras condena de tres años

“Los periodistas nacionales, así como celebran la rectificación de ‘El país’, deberían de hacerlo así también rápido y calientito las tantas veces que me ponen en sus titulares con delitos no cometidos (...) acusándome de cosas que no hice y sentenciándome antes de tiempo”, escribió el maquillador en su cuenta de Twitter.