Karen Schwarz celebra condena contra Carlos Cacho por difundir video íntimo de Ezio Oliva

Ezio Oliva ganó a Carlos Cacho en el juicio por el delito de violación a la intimidad, luego que el maquillador difundiera un material audiovisual de corte sexual de él junto a su pareja. Karen Schwarz celebró la condena de tres años contra Cacho durante la presentación del documento en “Mujeres al mando”.

Cabe recordar que el caso de Ezio Oliva inició en 2014, cuando Carlos Cacho era conductor del programa “Mil Disculpas” y Dany Tsukamoto era el productor. El segmento de espectáculos se transmitía por la señal de Panamericana, pese a que el canal no ha sido denunciado, ambos comunicadores han sido sentenciados.

PUEDES VER Carlos Cacho es condenado a tres años de prisión suspendida por exponer video íntimo de Ezio Oliva

Karen Schwarz, quien logró formar una familia con el cantante, envió un fuerte mensaje a Carlos Cacho tras el veredicto final del proceso judicial.

“Carlos Cacho se burló como le dio la gana de Ezio Oliva durante varios años. Queda un precedente de que esto no se debe hacer. Carlos, esta es tu sentencia y con esto yo aplaudo a la Justicia. Fueron 5 largos años en los que mi familia y Ezio luchó para que se haga justicia”, dijo la conductora de Latina.

“Hay pruebas que esta persona fue quien hizo este trabajo, mandado por Dany Tsukamoto. Seguí el caso punto a punto, no me metí, yo solamente fui acompañante de Ezio y le quiero agradecer a la justicia peruana”, finalizó Karen Schwarz.

¿Qué dijo Carlos Cacho sobre la sentencia?

El polémico conductor se pronunció en su programa “Yo Carlos”, sobre el caso contra el ex Adammo: “Nosotros aún mantenemos un proceso, todavía no se ha librado la batalla final […] Voy acatar la decisión que sea, soy una persona respetuosa de las leyes de mi país. Si es que un tribunal me condena, lo voy a acatar dignamente como todo ser humano de bien... Puedo perder este juicio, pero no mi manera de pensar, así que para mí está mal grabar a una señorita teniendo sexo sin su consentimiento y la cobardía no es un delito”, explicó Carlos Cacho.