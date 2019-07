“Nothing on you”, así suena la canción de Ed Sheeran y Paulo Londra

El cantante Ed Sheeran se alista para el lanzamiento de su nuevo disco “No.6 Collaborations Project” y acaba de estrenar el tema “Nothing on you” junto al trapero Paulo Londra.

Cada artista se encargó de hacer la promoción respectiva de esta nueva canción desde sus redes sociales y el argentino Paulo Londra se mostró muy emocionado de formar parte de la producción del artista británico.

“Weeeesaa salió nomás, quiero saber qué les pareció, y bueno de mi parte reconocer que @teddysphotos y @santandave rompieron todo #leonesconflow #skuuu”, expresó el trapero cordobés desde su cuenta oficial de Instagram.

Ed Sheeran también se mostró contento por su disco y posteó un video para mostrar el físico. “No.6 Collaborations Project ya está afuera en todas partes”, señaló.

Los fans de ambos artistas se pronunciaron en la sección comentarios de Instagram para felicitar a este nuevo dúo por el resultado final. “Son los mejores”, “Mis dos cantantes favoritos se unieron”, “Amo su música”, “Suenan bien juntos”, “Ya era hora de que saliera el videoclip”, “Estoy realmente emocionado de escucharlos” y “Les quedó bien”, se pudo leer en la red social.

Así suena “Nothing on you”, lo nuevo de Ed Sheeran y Paulo Londra

El álbum de Ed Sheeran, “No.6 Collaborations Project”, también incluirá canciones con la colaboración de diversos artistas como Justin Bieber, Eminem y Bruno Mars.

“Beautiful People” con Khalid; “South or the Border” junto a Camila Cabello & Cardi B; “Cross me” con Chance The Rapper & PNB Rock; “Take me back to London” con Stormzy; “Best part of me” junto a Yebba; y “I don’t care” con Justin Bieber.

Completan el álbum: “Antisocial” junto a Travis Scott; “Remember the name” con Eminem & 50 cent; “Feels” con Young THUG & J Hus; “Put it all on me” junto a Ella Mai; “I don’t want your money” con H.E.R.; “1000 nights” junto a Meek Mill & Boogie Wit da hoodie; “Ely to break my heart” con Skrillex y “Blow” junto a Bruno Mars & Chris Stapleton.

Paulo Londra llegará a Lima para concierto

El artista argentino pisará suelo el 25 de octubre en el Jockey Club del Perú, gracias a One Entertainment, productora responsable del festival Barrio Latino, Sép7imo Día de Cirque Du Soleil, Guns N’Roses, etc.