Kate Candela llama ‘inmadura’ a Daniela Darcourt tras burlarse de ella en las redes

¿Son rivales? Daniela Darcourt aparece en un video burlándose de la canción de Kate Candela, pero la exintegrante de Son Tentación respondió con una fuerte crítica.

Ambas compartieron el escenario en la orquesta femenina de salsa, pero tras hacerse solistas, la rivalidad ha comenzado entre las cantantes.

En el polémico video, la intérprete de “Señor mentira” amenaza entre bromas a su bailarín por pedir que cante una canción de Candela.

“Le cuesta decir mi nombre creo. (...) No sé, es una cosa chistosa para mí. Yo considero que somos artistas completamente diferentes y las dos le damos cosas diferentes al público. Por dónde irá, qué quiere causar, no lo sé. En lo que es a mí no me afecta”, declaró la salsera quien aseguró, además, que lleva cinco años en la música.

La salsera resaltó la diferencia de edades y descartó haber tenido alguna amistad con Darcourt. "No estamos para esas cosas, yo voy a cumplir 28 años. Sí (es inmadura), quizás por eso, pero ya irá creciendo. Solamente compañeras de trabajo, nada más”, añadió.

La rivalidad que le tendría Daniela Darcourt le causó sorpresa, pues afirmó que con ninguna de sus excompañeras tiene una enemistad.

“Yo no tengo problemas con ninguna de mis excompañeras. Hasta donde yo sé ella, como lo ha mencionado, no tiene problemas con nadie. No sé qué habrá pasado, me causa bastante risa. No sé cuál es la finalidad tampoco”, finalizó.