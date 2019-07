Verónica Castro no es la actriz con quien Yolanda Andrade se casó en secreto

Fans solo quieren saber la verdad. La actriz Yolanda Andrade y la primera actriz de México Verónica Castro fueron involucradas sentimentalmente desde tiempos inmemoriales, pero hasta el momento no han salido a la luz las pruebas fehacientes que su legión de fanáticos esperan.

En una entrevista para el programa “Hoy”, Yolanda Andrade reveló que se casó con una mujer famosa, pero no reveló la identidad de su pareja. Sin embargo, muchos creyeron que la presentadora de televisión decidió unir su vida a la de la actriz de telenovelas.

"No puedo hablar de ella porque es una figura pública y muy famosa", dijo la también conductora de televisión al explicar por qué no puede revelar el nombre de su pareja.

Además, la actriz confesó que la misteriosa mujer fue el amor de su vida y por ello decidió darle el “sí” en una ceremonia en Ámsterdam.

La noticia se difundió a través del canal de YouTube de Montserrat Oliver, amiga y colega de la actriz. Ambas conducen el programa de televisión Mojoe de Unicable.

“Sí me casé en Ámsterdam, con una mujer maravillosa, fue todo simbólico. Muy bonito. Estábamos las dos en una etapa muy enamoradas”, agregó Yolanda.

"Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella porque ella es una figura pública y es muy famosa. No puedo decir fulana, si no le he preguntado", comentó.

Pero la misteriosa novia sería Verónica Castro, según los videos que publicó el programa matutino “Hoy” de México.

Los usuarios se han pronunciado en las redes sociales y comenzaron a señalar a la famosa actriz de La casa de las flores. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguna de ellas; y solo queda en rumores.

¿Quién es Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade es una actriz y conductora mexicana. Inició su carrera en la telenovela “Yo no creo en los hombres” (1991), junto a Gabriela Roel y Alfredo Adame, lo cual le abrió las puertas a otras producciones importantes como “Las secretas intenciones” en (1992), obteniendo su primer papel protagónico al lado de Cristian Castro.

