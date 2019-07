¿Laura Borlini reemplazará a Tilsa Lozano en “En Exclusiva”?

Tilsa Lozano se ausentó el último miércoles en el programa “En Exclusiva” y en su reemplazo estuvo Laura Borlini. La argentina que vive en nuestro país desde hace años habló sobre su paso en la conducción del segmento de mediodía.

A la salida del canal Panamericana, Laura Borlini respondió ante los rumores que indican que ella sería el nuevo reemplazo de la ex ‘Conejita’ en la conducción del programa de espectáculos.

"No sé nada, me han llamado para apoyar. Yo quiero mucho a Tilsa y ojalá que ella regrese. Tengo varios defectos, pero lo último que soy es una persona que va a querer el otro no venga para 'serruchar' y quedarse, no soy 'serrucho' para nada", declaró la conductora argentina.

Laura Borlini reveló que Tilsa Lozano estaría enferma y esta sería la causa que se ausentó en el set de televisión. “Yo hablé con ella la semana pasada y me dijo que estaba con descanso médico porque estaba un poco estresada. Vine con buena onda para reemplazarla”, indicó.

"Recién he preguntado y me han dicho que no va a venir en estos días. Voy a volver a escribirle para preguntarle qué ha pasado", añadió.

Pero no descartó la posibilidad de poder conducir “En Exclusiva”, para ello, Tilsa Lozano debería anunciar su retiro del programa. “A mí me gusta la idea de conducir porque es mi pasión, yo feliz de poder hacerlo, pero no me gusta especular”, señaló.