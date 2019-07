Miley Cyrus reveló que aún le atraen las mujeres, pese a estar casada con Liam Hemsworth

Miley Cyrus se encuentra casada con el actor Liam Hemsworth desde hace aproximadamente un año. La pareja ha demostrado en reiteradas ocasiones el gran amor que se tiene, es por ello que las recientes declaraciones de la cantante acerca de su sexualidad han sorprendido a más de uno.

La protagonista de “Hannah Montana” ofreció una entrevista para la revista Elle, donde brindó detalles sobre cómo es su relación con el artista. “No sé si alguna vez permitiría públicamente que la gente conociera más porque es tan compleja, moderna y no creo que estemos en un lugar donde la gente lo entendería", señaló.

Miley Cyrus confesó que a pesar de haberse unido en matrimonio con Liam Hemsworth aún se siente atraída por el sexo femenino. "Quiero decir, ¿la gente realmente cree que estoy en casa con un delantal cocinando la cena? Estoy en una relación hetero, pero todavía estoy muy atraída sexualmente por las mujeres”, mencionó.

La cantante demostró que se encuentra completamente enamorada de su esposo al asegurar que él es la persona que eligió para compartir su vida. “Tomé una decisión de pareja. Esta es la persona que siento que más me apoya”, dijo.

Miley Cyrus revela por qué no quiere ser madre

Por otro lado, la intérprete de “Wrecking Ball” dio a conocer que no está dispuesta a tener hijos hasta que el mundo sea un buen lugar seguro para vivir. “Nos van a entregar un planeta de trozos, y me niego a entregarlo a mi hijo. Hasta que sienta que mi hijo viviría en una tierra con peces en el agua, no traeré en otra persona para lidiar con eso. No nos queremos reproducir porque sabemos que la tierra no puede manejarlo”, comentó Miley Cyrus en dicha entrevista.

Miley Cyrus confiesa por qué se alejó de Hannah Montana

Miley Cyrus refirió también que decidió alejarse por completo del personaje de “Hannah Montana” luego de tener su primer encuentro sexual. "Yo (quería dejar de ser Hannah Montana) después de que cumplí 18 años porque se sentía ridículo. En el momento en que tuve relaciones sexuales, me sentí como si no pudiera ponerme la peluca nuevamente ", mencionó a Elle.

Miley Cyrus lanzó canción ultra feminista

La cantante de pop Miley Cyrus estrenó ‘Mother’s Daughter’, su nuevo single cuyo peculiar título, al ser traducido del inglés, significa “Hija de su madre”. Dicho tema, de explícitas imágenes, es calificado por la propia cantante como un “himno feminista".