Laura Bozzo sorprendida con pregunta íntima sobre Cristian Zuárez en “El valor de la verdad”

A pocos días de la emisión de las declaraciones de Laura Bozzo en “El valor de la verdad”, Latina dio a conocer en sus plataformas un nuevo avance del controvertido programa que este sábado 13 de abril promete sacar chispas.

El programa “En exclusiva” también mostró un avance de las confesiones de la conductora de televisión ante Beto Ortiz, quien es uno de sus mejores amigos de la farándula peruana.

“¿Alguna vez te agredió Cristian físicamente? ¿Te mandó Cristian un Whatsapp pidiéndote un millón de dólares por su silencio? y ¿Era Cristian bueno en la cama?", son algunas de las preguntas que deberá responder Laura Bozzo con la verdad para poder llevarse el premio mayor del programa (50 mil soles).

Después de la pregunta de la agresión, Laura Bozzo relata un episodio de violencia, pero no sabemos si se refiere a Cristian Zuárez. “Empezamos a discutir, empecé a gritar (...) me empuja y me da la punta acá (se señala la cabeza)”, se le escucha decir a la autodenominada ‘Abogada de los pobres’.

En otro momento, la conductora de Televisa relata los malos momentos que vivió. “Lo que él hizo conmigo fue una crueldad sin nombre, me afectó mucho psicológicamente”, dijo Laura Bozzo ante Beto Ortiz. “No quería comer, no quería hablar, estaba encerrada en su dormitorio”, agregó su amiga.

Cuando le preguntaron sobre el desempeño sexual de Cristian Zuárez, la presentadora de televisión se escandalizó. Acto seguido se ve que dos de sus acompañantes se apresuraron en tocar el botón rojo, con el fin de que Laura Bozzo no responda ante el polígrafo de “El valor de la verdad”.

Laura Bozzo promociona su regreso al sillón rojo

Beto Ortiz utilizó sus redes sociales para publicar un video de Laura Bozzo, en el que la figura de Televisa promociona su nueva participación en “El valor de la verdad”.

Laura Bozzo asegura que saldría con Ricardo Gareca

Laura Bozzo fue invitada al programa de Milagros Leiva tras su llegada de la conductora de Televisa al Perú. La conductora de “ATV Noticias Edición Matinal” no dejó pasar por alto las comparaciones de su invitada con el técnico Ricardo Gareca y lo mencionó en referencia a la pregunta sobre una futura oportunidad para el amor. "¿Por qué no?¿Por qué no? Claro, ¿qué tiene de malo?”, manifestó Bozzo.