Natti Natasha: Khloé Kardashian habla de los “coqueteos” entre su hermano y la reggaetonera

La niega tajantemente. Natti Natasha y Rob Kardashian fueron el centro de atención de principales medios internacionales tras un claro “coqueteo” en Twitter. Ante estas provocaciones públicas, la socialité estadounidense Khloé Kardashian intervino en la misma red social y sorprendió a más de uno al señalar que no conocía a la cantante de reggaetón.

“Rob, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Quién es esa chica?", preguntó celosa la estrella de “Keeping Up with the Kardashians”.

Los fans de Natti Natasha no fueron ajenos a la publicación de Khloé Kardashian y se pronunciaron en la sección comentarios para enviar mensajes negativos hacia la empresaria. Ella prefirió no pronunciarse al respecto en Twitter, pero sí habló de ello en una reciente entrevista para Latinx Now!.

En conversación con el medio internacional, Khloé se mostró más accesible y hasta terminó halagando a Natti Natasha. “No estaba preguntando literalmente quién era ella, solo estaba bromeando, pero a la gente no le gustó(...) yo sé quién es y quise preguntar qué era lo que estaba pasando”.

“No la conozco personalmente, pero es hermosa. Yo apruebo a la que haga feliz a mi hermano (Rob Kardashian). Es lo único que me importa, pero ella está que arde”, agregó la exitosa influencer y empresaria.

Rob Kardashian tiene 32 años de edad y es el único hijo hombre del matrimonio de Kris Jenner con el abogado Robert Kardashian, quien falleció en 2003. Alcanzó la fama al formar parte de las primeras temporadas del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, pero finalmente terminó alejándose de las pantallas.

¿Natti Natasha y Rob Kardashian son pareja?

A propósito de la celebración del Día del Padre, la intérprete de “Oh Daddy” y “Te lo dije” le dejó un mensaje al hermano de Kim Kardashian.

“¡Feliz día del padre! Eres un papá excelente, lo sé muy bien. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto", le escribió Natti Natasha. Ante el saludo de la reggaetonera, Rob Kardashian respondió: “Espero que nos veamos muy pronto”.

Tras la publicación de Natti Natasha, diversos usuarios de redes sociales celebraron la muestra de afecto entre la dominicano y el hermano de Kim Kardashian.

La cantante Natti Natasha cautivó a sus fanáticos con fotografías en bikini en las paradisíacas playas de Puerto Rico, aprovechando unas relajadas vacaciones. La publicación en Instagram ha recibido más de un millón de ‘Me gusta’, cautivando a sus seguidores, que no dudaron en resaltar su belleza en los comentarios.

Los seguidores de la intérprete de “Oh Daddy” se pronunciaron en la sección comentarios para halagar su belleza y sexy figura.