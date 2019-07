Christian Domínguez defiende a ‘Chabelita’ por “falta de respeto” de Karen Dejo

El cumbiambero Christian Domínguez no estuvo de acuerdo con que Karen Dejo calificara de “básica” la presentación de Isabel Acevedo en el reality de baile “Divas EEG", por ello envió un contundente mensaje en el que cuestionó lo dicho por la popular ‘Sabrosura’.

Karen Dejo comentó en referencia al show de la popular ‘Chabelita’ que “una persona que es profesional en el baile no puede hacer una coreografía tan básica". "Ahí tiene que aplicar todo lo que ha recorrido como bailarina. Podrá ser muy linda, podrá bailar mejor, pero esperaba más de ella”, añadió la ‘combatiente’.

Según indicó el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’, la chica reality debería dedicarse a competir sin fijarse en los errores de sus compañeras. “Hay que saber competir. El que compite bien, se dedica hacer bien lo suyo y desearle lo mejor al otro (…) hubo horrores en la coreografía (de Karen) y perdió por eso (…)", expresó.

Christian Domínguez consideró que las declaraciones de Karen Dejo fueron una total falta de respeto para Isabel Acevedo. "La palabra básica me parece una falta de respeto, no sé quién lo dijo. Me pareció gracioso porque ella (Isabel Acevedo) sabe lo que somos capaces de hacer si ensayamos de verdad”, aseveró.

Por otro lado, el cantante de cumbia se referió a las críticas que han surgido en contra de Flavia Laos en relación al ingreso de la rubia como competidora del reality ‘Divas’.

“Sé que hay gente que no confía en ella y sé lo que puede dar. Lo que puede hacer Flavia, no lo hará otra persona, por el tamaño. (…) Le va a cerrar la boca a las personas que hablan porque simplemente la envidia los corroe”, precisó.

Karen Dejo recibe sorpresa de su hija por su cumpleaños

Este miércoles 10 de julio, Karen Dejo celebró sus 39 años y con motivo de su onomástico recibió una sorpresa en “Esto es Guerra”. Mía, la pequeña hija de la bailarina ingresó al set llevando un ramo de rosas y se lo entregó a su mamá.