¿Mon Laferte incursiona en el trap? La cantante hace inquietante publicación

La cantante chilena Mon Laferte hizo un anunció a través de sus redes sociales y que ha dejado impactados a sus millones de seguidores.

Mon Laferte es conocida con sus desgarradoras letras que hablan de desamor como el tan conocido tema “Tu falta de querer”. Ligada más a las baladas, la artista anunció su incursión a un nuevo género.

A través de Instagram, la cantante de 36 años reveló que de ahora en adelante se inclinará por el género urbano, específicamente por el trap.

Como se sabe, dicho estilo se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, pero, a la vez es muy criticado por sus letras vulgares y explícitas.

En sus red social aparece Mon Laferte posando de manera sensual con un auto rojo. “Acá mi nuevo proyecto de trap”, escribió en la leyenda la imagen.

Sin embargo y para la calma de sus fieles seguidores, todo se trató de una broma de la chilena.

"No es cierto. Ahora que tengo su atención les invito a las stories para escuchar mi nueva canción", aclaró.

Los fans de Norma Monserrat Bustamante Laferte, nombre real de la cantante, tomaron con humor el post de su ídola.

“Que sea lo último que hagas, por cierto está bellísima la canción”, “Qué bueno, ya me había asustado”, “Exijo mi proyecto de trap”, “Sería el mejor trap del mundo mundial...con tus letras y voz todo mejora”, fueron algunos de los mensajes que se leen en el perfila de la artista.

Mon Laferte - Tu falta de querer

Mon Laferte revela su lucha contra la depresión

El pasado mes de abril, Mon Laferte confesó a través de Instagram que viene batallando contra la depresión. La publicación se dio, luego que la chilena se presentara en el festival Coachella.

“Mi gente querida, ayer fue el último show en Coachella y me sentí muy feliz sobre el escenario, tenía varios meses de estar muy deprimida y me costaba mucho dar un concierto sin llorar, hoy me siento más tranquila y poco a poco recuperando la alegría de vivir”, escribió en aquel entonces.