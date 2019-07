Meghan Markle criticada por actuar como ‘diva’ e impedir que le tomen fotos

La duquesa de Sussex vuelve a ser blanco de críticas negativas por su comportamiento durante su paso por Wimbledon para ver jugar a la tenista Serena Williams.

Los guardaespaldas de Meghan Markle advirtieron a los presentes que no podían tomar fotos de ella porque estaba allí "a título privado”, según relató Sally Jones, periodista británica sentada en la misma fila que la duquesa. Aun así, la duquesa de Sussex miraba a su alrededor para detectar quien la estaba observando.

“Harry y Meghan se muestran más como celebridades que como miembros de la realeza. Estas actitudes les hace parecer tontos e infantiles”, declaró Jones a The Telegraph.

No notó la presencia de Meghan Markle

La excomentarista de la BBC relató que la seguridad de la Familia Real se le acercó a preguntarle si estaba tomándole fotos a la duquesa de Sussex.

"Sentí este toque en mi hombro y me pidieron que no tomara fotos de la duquesa, pero no tenía idea de que ella estaba allí hasta ese momento. Estaba absolutamente atónita.

"Le dije que era una locura y que incluso si hubiera estado tratando de fotografiar a la duquesa, tendría una imagen borrosa de su oreja derecha. Le dije: "¿Has pensado en hablar con alguna de esas cámaras de televisión?" El hombre parecía un poco avergonzado”.

Un hecho similar fue captado por fotógrafos presentes que registraron claramente como un hombre se tomaba un selfie, pero fue interceptado por los guardaespaldas de Meghan Markle.

Las comparaciones con Kate Middleton

La esposa del príncipe Príncipe William también asistió al evento y se sentó sonriente en medio de la gente, acentuando más el contraste con Meghan Markle que evitó el contacto con el público.