Susy Díaz sobre sus exparejas: “Yo no resucito cadáveres”

Fiel a su estilo, la actriz cómica Susy Díaz se animó a hablar nuevamente de su vida sentimental, luego de que anunciara su separación definitiva de Walter Obregón.

Para sorpresa de muchos, la exparlamentaria señaló que pese a los impases que pudo tener con su expareja de 29 años ha decidido hace algunos días perdonarlo. ¿Reconciliación a la vista?

Susy Díaz reveló a una radio local que Obregón se acercó a pedirle disculpas por lo sucedido al término de su relación. Pese a lo esperado, la actriz cómica señaló que accedió a su petición, otorgándole su perdón. “Creo que hay que conversar, no odiar, porque en esta vida no estamos para estar discutiendo”, reveló la exvedette.

Esta situación que para muchos podría significar su posible reconciliación con quien fuera su pareja por largos meses fue aclarada por Susy Díaz, quien enfatizó en que este perdón no significa que regresará con Obregón. Como es costumbre en la pintoresca actriz, utilizó una frase para enfatizar en ello ya que para Susy, sus exparejas son 'cadáveres que no revive".

“Yo lo cambié al ‘Mero’ y nunca más pienso revivir cadáveres. Cuando le dije a Andy no, es no. Creo que no hay que revivir cadáveres, yo les di oportunidades, no las supieron aprovechar y volvieron peor”, señaló a RPP Noticias.

Los prefiere mayores

Ante los diversos episodios amorosos que le ha tocado afrontar con parejas menores que ella, la exparlamentaria refirió que desde ahora aceptará a hombres que tengan una edad mayor a la de ella. Pese a todo, asegura además, sigue creyendo en el amor.

“No le cierro las puertas al amor, pero sí a los chibolos. De ahora en adelante solo aceptaré a un hombre que tenga mi edad o 45 años mínimo. Un hombre que vaya a mi mismo ritmo, que me respete. Un hombre que sume y no que me reste", puntualizó Susy Díaz