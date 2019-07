Mariah Carey revela la cantidad de hombres que pasaron por su vida íntima

Mariah Carey ha tenido romances muy sonados a lo largo de su vida. Sin embargo, los que más recuerda el público es su fallido matrimonio con Tommy Mottola, con quien se casó en 1993, pero se divorció cinco años después y su polémico noviazgo con el cantante mexicano Luis Miguel.

A sus casi 50 años, Mariah Carey habló abiertamente sobre sus exromances y de sus experiencias sexuales.

En una reciente entrevista para la revista Cosmopolitan, la cantante de pop aceptó que tuvo varios novios a lo largo de su extensa carrera, pero que en la intimidad nunca ha sido muy atrevida.

“No he tenido tantos, pero han sido muy variados”, dijo Carey a la publicación sobre sus ex parejas."Solo he estado con cinco personas en mi vida, así que soy un poco mojigata, honestamente, en comparación con la mayoría que están en este medio", agregó.

Cabe mencionar que Mariah Carey apareció en la portada de mencionada revista. En ella, la cantante lució una corona plateada y una gran sonrisa.

“Verdaderamente eres la reina de lo que se te antoje”, escribió en su cuenta de Instagram Johnny Wujeck, el estilista que creó el look de Mariah en esta ocasión.

Además, Mariah Carey realizó un divertido video, donde se la puede ver adoptando el papel de maquilladora y confesando que no le gusta el rímel. El voluntario para ser arreglado por Mariah fue el estilista Kristofer Buckle, quien durante años ha trabajado con ella.

Los amores de Mariah Carey

En 1993, Mariah empezaba a despegar su carrera en la industria musical. En ese tiempo conoció al productor musical Tommy Mottola y se casó con él. Sin embargo, todo llegó a su fin cinco años después.

Al poco tiempo de su divorcio, la artista empezó a salir con Luis Miguel. Hasta donde se sabe, esta fue una de las relaciones más importantes para Carey. El romance culminó en 2001 en medio de rumores de infidelidad por parte de la cantante.

En 2008 , la originaria de Nueva York contrajo matrimonio con Nick Cannon, con quien tuvo a sus mellizos Moroccan y Monroe.

Su actual pareja, el coreógrafo Tanaka, solía ser bailarín en sus shows. Con él comenzó a salir poco después de haberse separado del billonario australiano James Packer.