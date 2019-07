Magaly Medina se mofa de Jefferson Farfán al indicar que ella es culpable de mala relación con Melissa Klug

Jefferson Farfán se cansó de que lo vinculen con Yahaira Plasencia, Melissa Klug, y hablen de su vida privada en televisión nacional. En la reciente emisión del programa “Magaly TV, la firme”, la conductora de televisión no se quedó callada y le responde con todo al seleccionado peruano.

Lejos de rectificarse, Magaly Medina deja contundente mensaje al supuesto novio de Yahaira Plasencia, a quien le indicó que tiene documentación, testigos y fuentes confiables de lo dicho anteriormente en las emisiones del programa de ATV.

PUEDES VER Magaly Medina revela la secuela en su anatomía tras operación a los ovarios

“Nosotros contamos con documentación, con pruebas, con muchas cosas que no hemos contado al aire, que en determinando momento podríamos hacerlo; porque de ahí nacen y surgen nuestras especulaciones (...) Nosotros siempre cuidamos a la fuente", manifestó Magaly Medina.

Jefferson Farfán acusa a la presentadora de “Magaly TV, la firme” de haber contribuido con la mala relación que tiene con la madre de sus hijos, Melissa Klug.

En tanto, la periodista se mostró incómoda y le contestó lo siguiente: “No es por nada ‘Foquita’, pero yo creo que tú te has ganado esa discusión antes y después de mí”.

El seleccionado puso varios puntos de su vida privada en diversas cartas notariales, donde pide a Magaly Medina a que se rectifique de todas las inexactitudes.

“Como dije, tengo informantes (...) Es mi opinión, supongo cosas. Además, es el tenor de mi programa ser jocosa, divertirme, burlarme, fastidiar, ironizar, es dentro de la temática de mi programa. Esto no es serio, acá no hay hábitos; yo soy como soy y toda la vida he hecho ese tipo de cosas”, aseveró la periodista.

Finalmente, Magaly Medina explicó que ha sido Jefferson Farfán quien se encargó de ventilar su vida privada en diversos programas, a quienes permitió que grabarán todo lo que concierne a su intimidad. Además, la conductora refirió a sus mismas redes sociales como una ventana en la que expone parte de lo que no se ve en televisión.