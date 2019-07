Laura Bozzo causa polémica por respuestas íntimas sobre Fujimori y Montesinos

A inicios del mes de julio, la periodista peruana Milagros Leiva sorprendió a los televidentes de ATV al anunciar que iba a entrevistar en vivo a la abogada Laura Bozzo por los polémicos mensajes que dejaba en Twitter.

Laura Bozzo llegó al estudio de ATV luego de aceptar la invitación de Milagros Leiva, quien le tenía una lista de preguntas sobre personajes de la política y por lo que se logró en la Copa América 2019.

La periodista sorprendió a la popular ‘Abogada de los pobres’ con una pregunta íntima sobre el vínculo que mantuvo con el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Leiva: “¿Cuál crees que fue tu pecado, apoyar a Montesinos y Fujimori?”

Bozzo: Mi pecado es este, decir lo que pienso. Apoyar no fue un delito. Yo puedo tener mi propia opinión"

Leiva: “... Y podías mandarle besos a Montesinos si querías”

Bozzo: “Me podía meter a la cama, y en todo caso, pude haber sido acusada de mal gusto, no un delito. Cosa que no pasó porque no fue mi amante”

Leiva: “No te fuiste a la cama con Vladimiro Montesinos”

Bozzo: “Nunca, nunca me fui a la cama con Montesinos”

Leiva: “¿Estabas enamorada de Alberto Fujimori?”

Bozzo: “Estaba impresionada por el poder. Montesinos y Fujimori casi me meten a la cárcel”

Laura Bozzo se quebró al recordar muerte de su madre

Durante la entrevista, la abogada Laura Bozzo estuvo al borde de las lágrimas al recordar que su madre murió a causa de la depresión porque ella tuvo que abandonar Perú.

Aseguró que su familia sufrió cuando ella tuvo que vivir 3 años en Monitor por una presunta injusticia. Esto causó que sus hijas se alejaran de ella mientras afrontaba un problema legal.

Entre risas mencionó que tenía en sus planes convertirse en la próxima presidenta del Perú, manifestando que daría pena de muerte a todos los corruptos.