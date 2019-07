Laura Bozzo dice que quiere ser presidenta del Perú y Milagros Leiva sorprende con reacción

La conductora de televisión Laura Bozzo ofreció una entrevista a Milagros Leiva y encendió la polémica al hablar acerca de la posibilidad de postular a la presidencia del Perú.

En conversación con la periodista de ATV, la presentadora confesó que estaría dispuesta a incursionar en el ambiente de la política en el Perú. “¿Te gustaría entrar en política?”, le preguntó Milagros Leiva, a lo que ella contestó “Por qué no”.

Laura Bozzo afirmó también que tiene aspiraciones de convertirse en la primera autoridad de nuestro país, pues considera que tiene las cualidades para ello. “¿Te gustaría ser presidenta?”, interrogó Leiva. “Estoy pensando acabar mi vida así”, dijo la popular ‘Abogada de los pobres’.

Esto provocó que Milagros Leiva quedara completamente desconcertada. “¡No! Dios me libre”, expresó la periodista. “¿Por qué? Por lo menos no habría corruptos. Soy doctora en Derecho y en Ciencias Políticas. No soy cualquiera”, se defendió la conductora. “Te aseguro que mucha gente votaría por mi”, añadió.

Laura Bozzo dijo además que si llegara a ocupar el sillón presidencial se encargaría de implementar la pena de muerte. “Pena de muerte para el corrupto, para los violadores”, aseveró. “(Para eso) tendrías que salir del Pacto de San José”, dijo Leiva. “Bueno, ¿y qué?”, replicó Bozzo.

Sin embargo, al final, la ‘Abogada de los pobres’ aclaró entre risas que todo se trataba de una broma y no pensaba postular a la presidencia.

Laura Bozzo y sus polémicas respuestas sobre Fujimori y Montesinos

La presentadora peruana se animó a responder preguntas acerca de los vínculos que tuvo con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Al ser consultada sobre cuál cree que fue su pecado, Laura Bozzo respondió: “Apoyar no fue un delito. Yo puedo tener mi propia opinión”. Luego añadió: “Me podía meter a la cama (con Montesinos), y en todo caso, pude haber sido acusada de mal gusto, no un delito. Cosa que no pasó porque no fue mi amante”.

Laura Bozzo comete error al felicitar a la ‘Bicolor’ por triunfo ante Uruguay

Laura Bozzo felicitó a la selección ´peruana de fútbol luego que esta ganara el partido con Uruguay en las semifinales de la Copa América 2019. Sin embargo, cometió el error de creer que con este triunfo Perú había llegado a la final del torneo. “Felicitaciones para Perú por su triunfo sobre Uruguay pasando a la final de la copa América. Celebrando con ustedes”, escribió la conductora en su cuenta de Twitter.